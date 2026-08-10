Türker Veyaş halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verecek?
Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (VEYAS) halka arzı için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Şirket payları halka arz kapsamında 136 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Üç gün sürecek talep toplama sürecinin ardından halka arz sonuçlarının açıklanması ve VEYAS paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Peki Türker VEYAŞ halka arz kaç lot verir? VEYAS halka arzı katılım endeksine uygun mu?
Enerji sektörünün önde gelen isimlerinden biri haline gelen Türker VEYAŞ, kurumsallaşma ve büyüme hedefleri doğrultusunda halka arz sürecini başlatıyor. Güçlü altyapısı ve yenilikçi projeleriyle dikkat çeken şirket, sermaye piyasalarında yerini alarak gücüne güç katmayı hedefliyor. Yatırımcılar tarafından merakla beklenen Türker VEYAŞ halka arzı için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos olarak belirlenirken, sürece dair detaylar ve başvuru şartları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Türker Veyaş halka arz talep toplama tarihi ne zaman?
Talep toplama süreci 12-13-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz kapsamında sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 65 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 8,84 milyar TL, ek satış hakkının tamamının kullanılması halinde ise 10,54 milyar TL olması bekleniyor.
Halka açıklık oranı ek satış hariç yüzde 11,47, ek satış dahil ise yüzde 13,67 olacak. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.
Türker VEYAŞ'in iştiraki olduğu Türkerler Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, 1,2 milyar dolar servetiyle Türk dolar milyarderleri arasında yer alıyor.
Türker Veyaş (VEYAS) kaç lot verir?
Olası katılımcı sayılarına göre kişi başına düşmesi beklenen lot miktarı ve yatırım tutarı şu şekilde hesaplanıyor:
200 bin katılımcı: 146 lot – 19.856 TL
300 bin katılımcı: 97 lot – 13.192 TL
400 bin katılımcı: 73 lot – 9.928 TL
500 bin katılımcı: 58 lot – 7.888 TL
600 bin katılımcı: 48 lot – 6.528 TL
700 bin katılımcı: 41 lot – 5.576 TL
800 bin katılımcı: 36 lot – 4.896 TL
900 bin katılımcı: 32 lot – 4.352 TL
Halka arz geliri nerede kullanılacak?
Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, halka arzı şirketin yatırım kapasitesini destekleyecek bir adım olarak değerlendirdi. Papila, şirketin 2023'ten 31 Mart 2026'ya kadar 12,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdiğini belirterek, halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 60-70'inin VEDAŞ'ın yatırım harcamalarının finansmanında, yüzde 30-40'ının ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmasının planlandığını söyledi.
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