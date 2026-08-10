iPhone 17’ye zam geldi mi? Güncel iPhone 17 fiyatları ne kadar oldu?

Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi Meclis’ten geçti mi? Hangi parti evet, hayır ve çekimser oy kullanacak?

TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı. Teklif, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçları kapsıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler, "Bu süreç başladığından beri milletimiz destek veriyor ve anketlerde yüzde 70'lere kadar destek var." dedi. Partilerin Meclis'teki oylama öncesinde son kararları belli oldu.