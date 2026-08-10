iPhone 17’ye zam geldi mi? Güncel iPhone 17 fiyatları ne kadar oldu?
iPhone 18 serisi öncesinde iPhone 17'lere küresel çapta ve büyük miktarda zam yapılacağı iddia edildi. Apple’ın 10 Ağustos Pazartesi, yani bugün itibarıyla iPhone 17 fiyatlarında yeni bir düzenlemeye giderek zam yapabileceği öne sürüldü. Şirket, geçtiğimiz haziran ayında bellek ve depolama maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek Mac, iPad ve diğer birçok ürününün fiyatlarını yükseltmişti. Bu nedenle benzer bir fiyat artışının iPhone 17 modellerine de yansıyabileceği değerlendiriliyor.
Apple’ın amiral gemisi akıllı telefon serisi iPhone 17, döviz kuru hareketliliği ve küresel maliyet artışlarının etkisiyle güncellenen fiyatlarıyla teknoloji dünyasının gündeminde kalmaya devam ediyor. Son dönemde küresel çapta yaşanan bellek ve depolama bileşenlerindeki kriz nedeniyle Mac ve iPad modellerine devasa zamlar yapan teknoloji devi Apple’ın, bu kez popüler telefon serisi iPhone 17 fiyatlarında düzenlemeye gidebileceği öne sürüldü.
iPhone 17’lere zam mı geldi?
Çin merkezli bilinen bir sızıntı kaynağı olan Fixed Focus Digital, Apple'ın 10 Ağustos Pazartesi, yani bugün itibarıyla iPhone 17 fiyatlarında düzenlemelere gidebileceğini ve fiyatlara zam yapabileceğini iddia etti. Bu zammın en büyük sebebinin yeni iPhone'ların üretiminin artırılması ve eski modellerin üretiminin düşürülmesi olacağı tahmin ediliyor. Apple’den ise zam iddiasına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
iPhone 18 Pro Max ne zaman satışa çıkacak, iPhone 18 fiyatı ne kadar olacak?
Apple'ın geleneksel lansman takvimine sadık kalarak, iPhone 18 Pro Max'in Eylül 2026'da tanıtılması ve aynı ay içerisinde satışa sunulması bekleniyor. ABD başlangıç fiyatının 1.199 dolar seviyesinde kalacağı tahmin edilir.
iPhone 17 fiyatı ne kadar?
256 GB Dipnot 1
Başlangıç fiyatı: 84.999 TL
512 GB Dipnot 1
Başlangıç fiyatı: 98.999 TL
iPhone 17 Pro fiyatı ne kadar?
6.3 inç ekran Dipnot 2
Başlangıç fiyatı: 119.999 TL
iPhone 17 Pro Max fiyatı ne kadar?
6.9 inç ekran Dipnot 2
Başlangıç fiyatı: 132.999 TL
iPhone 17 Pro Max
256 GB Dipnot 1
Başlangıç fiyatı: 119.999 TL
512 GB Dipnot 1
Başlangıç fiyatı: 133.999 TL
1 TB Dipnot 1
Başlangıç fiyatı: 147.999 TL
2 TB Dipnot 1
Başlangıç fiyatı: 188.999 TL
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.