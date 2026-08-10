İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: GDZ Elektrik'ten 11 Ağustos duyurusu geldi: Kesintisi 8 saati bulacak!
İzmir’de 11 Ağustos Salı günü uygulanacak elektrik kesintileri, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından açıklanan güncel kesinti listesine göre, İzmir’in 15 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin uygulanacağı mahalle ve sokakların yanı sıra elektriklerin kesileceği ve yeniden verileceği saatler de belli oldu. Kesinti uygulanacak başlıca ilçeler arasında Aliağa, Bergama, Bornova, Çeşme, Karaburun, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Bayraklı ve Karabağlar yer aldı.
İzmir genelinde elektrik altyapısını güçlendirmek ve şebeke yenileme çalışmalarını tamamlamak amacıyla Gediz Elektrik (GDZ) tarafından planlı elektrik kesintisi programı açıklandı. 11 Ağustos Salı günü kentin 15 farklı ilçesinde uygulanacak olan elektrik kesintisi saatleri ve etkilenecek mahalleler İzmirliler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Bakım, onarım ve altyapı iyileştirme faaliyetleri kapsamında gerçekleşecek kesintilerin başlama ve bitiş saatleri bölgeye göre değişiklik gösterirken, GDZ Elektrik yetkilileri vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli önlemleri almaları hususunda uyarıda bulundu.
Bergama:
Atatürk ve Fatih mahallelerinde sabah 09.00-14.00, bazı bölgelerde ise 15.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Bornova:
Beşyol, Çamiçi, Çiçekli, Karaçam, Kavaklıdere, Kayadibi, Kurudere, Sarnıçköy ve Yakaköy bölgelerinde 09.00-11.00 saatleri arasında kesinti olacak.
Aliağa:
Şakran Sayfiye bölgesinde 09.00-17.00 saatleri arasında, Bozköy ve Şehitkemal mahallelerinde ise 10.00-16.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.
Çeşme:
Celal Bayar Mahallesi’nde 10.00-16.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Karaburun:
İskele Mahallesi’nde planlı kesinti 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Kemalpaşa:
Çınarköy ve Kızılüzüm bölgelerinde 05.00-11.00 saatleri arasında, Damlacık, Kemalpaşa OSB ve Ulucak çevresinde ise 09.00-11.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.
Kiraz:
Çanakçı, Emenler, Ovacık, Pınarbaşı, Uzunköy ve Veliler mahallelerinde 09.30-17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Ödemiş:
Kayaköy Mahallesi’nde farklı bölgelerde 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.
Seferihisar:
Kayaköy, Akarca ve Sığacık bölgelerinde 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Torbalı:
Çapak Mahallesi’nde 10.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacak.
Çiğli:
Atatürk ve İzkent mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacak.
Gaziemir:
Emrez Mahallesi Akçay Caddesi’nde 10.00-11.00 saatleri arasında kesinti gerçekleşecek.
Güzelbahçe:
Çelebi ve Siteler mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Bayraklı:
Org. Nafiz Gürman ve Yamanlar mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Karabağlar:
Aydın Mahallesi’nde 10.00-11.00 saatleri arasında planalı elektrik kesintisi yaşanacak.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.