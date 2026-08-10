Bugünkü maç programı ve saatleri 10 Ağustos 2026 Pazartesi | Bu akşam maç var mı, hangi maçlar oynanacak saat kaçta?
Trendyol 1. Lig’de 1. hafta heyecanı devam ediyor. Sarıyer, sahasında konuk ettiği Muğlaspor’u 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Ekenler Beton Sivasspor ile Esenler Erokspor arasında oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle sona erdi. Bugün Pendikspor ile Batman Petrol karşı karşıya gelecek. Avrupa arenasında ise temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu’nda Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımların hazırlık maçları da devam ediyor.
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu heyecan dolu mücadelelerle başlarken, ilk haftada sahasında Muğlaspor'u ağırlayan Sarıyer, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak sezona üç puanla iddialı bir giriş yaptı. Haftanın bir diğer karşılaşmasında ise Ekenler Beton Sivasspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi ve 0-0'lık eşitlikle tamamlanan müsabakanın ardından taraflar puanları paylaştı. Avrupa sahnesinde ise temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı kritik maça odaklanırken, yeni sezon öncesinde takımların hazırlık maçları da hız kesmeden devam ediyor.
Bugün kimin maçı var?
21:30 Pendikspor - Batman Petrol Trendyol 1. Lig TRT Spor
Yarın hangi maçlar var?
13:00 Juventus - Palermo hazırlık maçı Yayın Yok
19:00 Sabah Bakü - Aarhus UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme İçtimai TV
21:30 Sturm Graz - Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TV100
12 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlar
19:15 Newcastle Utd. - Everton hazırlık maçı TRT Spor
21:30 Leeds United - Manchester Utd hazırlık maçı TRT Spor
22:00 La Coruna - Real Madrid hazırlık maçı Yayın Yok
22:00 PSG - Aston Villa UEFA Süper Kupa Final TRT 1
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