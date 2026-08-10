Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi Meclis’ten geçti mi? Hangi parti evet, hayır ve çekimser oy kullanacak?
TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı. Teklif, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçları kapsıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler, "Bu süreç başladığından beri milletimiz destek veriyor ve anketlerde yüzde 70'lere kadar destek var." dedi. Partilerin Meclis'teki oylama öncesinde son kararları belli oldu.
Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkum olanlar ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, düzenleme kapsamına giren suçlardan, toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl süreyle, toplam 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı 10 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla ertelenecek.
Teklif kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nden müteşekkil Kurul tarafından yapılacak. Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak.
Çerçeve Yasa teklifine hangi parti evet, hangi parti hayır oyu verecek?
AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, HÜDA PAR, Yeni Yol Grubu ve DSP milletvekillerinin desteğiyle teklif komisyondan geçti.
TBMM’de bugün oylanacak Çerçeve Yasa için Yeni Parti, tüm milletvekillerinin kendi iradeleriyle evet ya da hayır oyu vermelerini kararlaştırdı.
Saadet Partisi de çerçeve yasayı şartlı desteklerini açıkladı. Genel Başkan Mahmut Arıkan, "Terörün sona vermesine 'evet' diyoruz ancak bir partinin seçim hesabı olmamalıdır" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin çerçeve yasa oylamasındaki kararını duyurdu. Erbakan, "çerçeve yasa" teklifine "çekimser" oy vereceklerini açıkladı. Çerçeve yasaya İYİ Parti karşı çıkıyor.
Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki kurul, PKK/KCK terör örgütünün ve bu örgüte bağlı her türlü oluşumun fiili varlığına son verip, vermediğini tespit edecek. Kurul aynı zamanda her türlü silah ve mühimmatın teslim edilip edilmediğini de incelemeye alacak.
Kurulun bu yönde oluşturacağı rapor, Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) sunulacak. MGK bu raporu inceleyecek, örgüt ve tüm bileşenlerinin dağılmış hale geldiğini tespit ederse karar alacak. Söz konusu karar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu arada MGK'nın bir sonraki toplantısının ekim ayında yapılması bekleniyor.
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