Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi Meclis’ten geçti mi? Hangi parti evet, hayır ve çekimser oy kullanacak?

Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki kurul, PKK/KCK terör örgütünün ve bu örgüte bağlı her türlü oluşumun fiili varlığına son verip, vermediğini tespit edecek. Kurul aynı zamanda her türlü silah ve mühimmatın teslim edilip edilmediğini de incelemeye alacak.

Kurulun bu yönde oluşturacağı rapor, Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) sunulacak. MGK bu raporu inceleyecek, örgüt ve tüm bileşenlerinin dağılmış hale geldiğini tespit ederse karar alacak. Söz konusu karar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu arada MGK'nın bir sonraki toplantısının ekim ayında yapılması bekleniyor.