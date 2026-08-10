e Okul MEB sonuç okul nakil boş kontenjan ve taban puan bilgileri
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. MEB e Okul üzerinden sınavlı ve sınavsız öğrenci alan öğrenci alan okul nakil boş kontenjan ve taban puan bilgileri erişime açıldı.
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre LGS kapsamında 5 Ağustos'ta açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları https://mebsonuc.meb.gov.tr/sonuc/ adresi üzerinden erişime açıldı.
MEB ikinci nakil tercih başvuruları başladı mı?
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak. 28 Ağustos'ta ise yerleştirme süreci tamamlanacak.
e Okul MEB sonuç okul nakil boş kontenjan ve taban puan bilgileri
Birinci nakil tercih yerleştirme sonuçlarının ardından MEB e Okul üzerinden sınavlı ve sınavsız öğrenci alan öğrenci alan okul nakil boş kontenjan ve taban puan bilgileri erişime açıldı.
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