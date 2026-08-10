Kolombiya nerede hangi kıtada? Dünya haritasındaki yeri

Latin Amerika'nın en dinamik ülkelerinden biri olan Kolombiya nerede sorusunun cevabı burada gizli. Kahve dendiğinde aklımıza gelen Kolombiya, Amerika kıtasında yer alıyor. Güney Amerika'nın kuzeybatı kısmında bulunan Kolombiya’nın kuzeyinde Karayip Denizi'ne, batısında ise Büyük Okyanus’a kıyısı bulunur. Kolombiya, bu stratejik konumu sayesinde hem deniz ticaret yollarında hem de kültürel etkileşimde önemli bir noktada kabul edilir. Harita üzerinde baktığımızda Ekvator çizgisine oldukça yakın olan Kolombiya, Ekvador ve Peru gibi Güney Amerika'nın diğer önemli ülkeleri ile sınır komşusudur.

Kolombiya Hangi Kıtada?

Harita üzerinde bu ülke Latin Amerika'nın kuzeybatısında konumlanmış şekilde karşımıza çıkıyor. Güney Amerika’nın dördüncü en büyük ekonomisi kabul edilen Kolombiya, ekonomik olduğu kadar bölgesel anlamda da önemli rol oynar. Güney Amerika, genel olarak tropikal ormanlardan, dağlık bölgelere kadar çok çeşitli doğal alanlara ev sahipliği yapar ve Kolombiya da bu çeşitlilik içinde zengin bir bitki ve hayvan dünyasından nasibini almıştır.

Kolombiya Komşu Ülkeleri

Kolombiya’nın arasında kara sınırı bulunan beş ülke şu şekilde sıralanabilir…

- Doğuda Venezuela: Kolombiya'nın en uzun sınırını paylaşır. İki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkiler tarih boyunca önemli olmuştur.

- Güneydoğuda Brezilya: Amazon ormanlarının bir kısmı bu sınır bölgesinde yer alır.

- Güneyde Peru: Kolombiya ile sınırları Amazon havzası içinde kesişir.

- Güneybatıda Ekvador: And Dağları bölgesinde Kolombiya ile sınır paylaşır.

- Kuzeybatıda Panama: Orta Amerika ile Güney Amerika’yı birbirine bağlayan bir noktada bulunur.

Bu komşu ülkeler, Kolombiya'nın ekonomik, kültürel ve tarihsel anlamda önemli ilişkiler kurduğu ülkelerdir.

Kolombiya'nın Başkenti Neresi?

Kolombiya başkenti Bogota şehridir. Bogota, ülkenin en büyük şehirlerinden biri olmasının yanı sıra, kültürel ve ekonomik anlamda da Kolombiya’nın merkezi kabul edilir. Bu şehir yaklaşık 2.8 milyon nüfusu ile dikkat çeker.

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