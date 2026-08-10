Bogota'da art arda iki büyük deprem alarmı: Büyüklükleri 7.2 ve 7.5 olarak açıklandı

Mekke Anlaşması İsrailli bakanı korkuttu: Çok tehlikeli bir gelişme

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında üçlü savunma ittifakını içeren Mekke Anlaşması'ndan korktuklarını itiraf etti. "Bizim için, yani İsrail için çok tehlikeli ve endişe verici bir adım oldu" ifadelerini kullanan işgalci bakan, kendilerinin de bu ittifaka karşı Yunanistan, GKRY, BAE ve Hindistan ile olan ittifaklarını genişleteceklerini söyledi. Chikli ayrıca, ittifaka ilişkin korkularını dile getirirken bir yandan da Suriye'nin bu ittifaka dahil olabileceğini ima ederek, "Colani (Ahmed Şara) Türkiye'nin yanında" dedi.