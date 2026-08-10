Bogota'da art arda iki büyük deprem alarmı: Büyüklükleri 7.2 ve 7.5 olarak açıklandı
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini kaydetti.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kolombiya'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
EMSC, 7.2'lik depremin ardından 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını belirtti. 7.5'lik deprem bildirisi daha sonra EMSC'nin sitesinden kaldırıldı.
Can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı
Depremin merkez üssünün Medellin şehrinin 18 kilometre güneydoğusunda olduğu belirtildi. Yerel saatle sabahın erken saatlerinde gerçekleşen şiddetli deprem, başkent Bogota'da da hissedildi.
Depremin ardından olası can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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