Yıkıntıların arasından yükselen umut: Gazze'de küçük çocuk harap olan caminin yanı başında ezan okudu
İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir yıkımın yaşandığı Gazze Şeridi’nde, yaşanan acılara ve harabeye dönen kentlere rağmen inanç ve umut simgesi görüntüler gelmeye devam ediyor. Gazze Kent merkezinde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, küçük bir çocuğun bombalarla yıkılan camilerinin enkazı önünde okuduğu öğle ezanı yürekleri dağladı.
"Savaş mekanı yıktı ama ezanın sesini susturamadı"
Filistinli içerik üreticisi Mousa Salem’in Gazze'de kaydettiği görüntülerde, moloz yığınlarının ve yıkılan minarenin gölgesinde duran küçük çocuk, gür sesiyle ezan okurken görüldü. Gazzelilerin inancını ve direncesini simgeleyen bu anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından dualarla ve binlerce paylaşımla desteklendi.
Paylaşımda yer verilen, "Savaş mekanı yıktı ama ezanın sesini susturamadı, Gazze halkının kalbindeki iman ışığını söndüremedi. Yıkıntıların arasından yükselen bu küçük ses, büyük bir umut taşıyor..." ifadeleri ise yaşanan trajediyi ve halkın direncini bir kez daha gözler önüne serdi.
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