Ukrayna Rusya’nın petrol damarını vurdu: Tataristan'daki Taneko rafinerisinde yangın
Ukrayna ordusu, Tataristan’daki Taneko petrol rafinerisine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı sonrası tesiste yangın çıktığı bildirilirken, Donetsk ve Luhansk’taki Rus lojistik merkezlerinin de hedef alındığı belirtildi.
Ukrayna ordusu, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde yer alan "Taneko" petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıların bu gece devam ettiği belirtildi.
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde bulunan Nijnekamsk (Tübenkama) şehrindeki "Taneko" petrol rafinerisinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Tesiste yangın çıktı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rus ordusuna ait lojistik merkezlerine de saldırılar düzenlendiği bildirildi.
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