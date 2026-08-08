Tayland’da kanlı okul saldırısı

Ölenler arasında öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin de olduğu belirtilirken saldırgan etrafa ateş açtıktan sonra intihar etti. Emniyet güçleri, saldırıya maruz kalan okulda 26 kurşun, çevresinde ise 34 kurşun buldu. Saldırı, başkent Bangkok'un kuzeybatısındaki Bang Kruai bölgesinde bulunan Debsirin Nonthaburi Okulu'nda meydana geldi. Sağlık yetkilileri, saldırıda yaralanan 9'u ağır 30 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Saldırının hemen ardından öğretmenler, öğrenci ve personeli güvenli bölgelere tahliye etti, emniyet güçleri saldırgana ait çantada çok miktarda mühimmat ele geçirdi.

KATLİAMI ÖNCE EVDE YAPTI

Emniyet kaynakları, olayın ardından intihar eden 14 yaşındaki saldırganın okulun öğrencisi olduğunu ve evinde yapılan aramada büyükannesinin ve büyükbabasının da ölü bulunduğunu aktardı. Saldırgan öğrencinin kullandığı silahın, dedesine ait olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerinin okulda ve çevresinde kontrolü sağladığı, soruşturmanın devam ettiği duyuruldu. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, yaptığı açıklamada, olayın planlı şekilde, belirli adımlar ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirildiğini, ilk belirlemelere göre saldırganın dersleriyle ilgili yaşadığı stresten etkilendiğinin tespit edildiğini belirtti.

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