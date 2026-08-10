Difteri salgını yeniden hortladı: Vaka sayısı çoğaldı can kaybı artıyor
14:23, 10/08/2026, Pazartesi
DHA
Nijerya'da difteri salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde difteri salgını nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi. Niger Eyaleti Sağlık Komiseri Murtala Bagana, “Yetkilileri halk sağlığını korumak için derhal yerel yönetimle irtibata geçmeye çağırıyorum” ifadesini kullandı.
Niger Eyaleti Sağlık Komiseri Murtala Bagana, eyaletin Bida, Suleja ve Shiroro bölgelerinde difteri vakalarının arttığını bildirdi.
Bölgelerde 124 difteri vakası kaydedildiğini belirten Bagana, bu kişilerden 103'ünün hastaneden taburcu olduğunu aktardı.
Bagana, difteri salgını nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Yetkilileri halk sağlığını korumak için derhal yerel yönetimle irtibata geçmeye çağırıyorum” ifadesini kullandı.
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