Muson felaketi büyüyor: Can kaybı arttı
11:18, 10/08/2026, Pazartesi
DHA
Filipinler'de muson yağmurları nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de tropikal siklonlar ve muson yağmurları sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Filipinler basını, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Lawrance Mina’nın, ülkede etkili olan Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurlarına ilişkin açıklamasını yayımladı.
Mina, şiddetli yağışlar ve toprak kayması gibi olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını, 8 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.
Ülkede yaklaşık 1,3 milyon kişinin şiddetli hava koşullarından olumsuz etkilendiği kaydeden Mina, 58 bin 650 kişinin tahliye merkezlerinde bulunduğunu belirtti.
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