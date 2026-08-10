Saatte 150 kilometre hızla vurdu: Uçuşlar durdu 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi
09:21, 10/08/2026, Pazartesi
DHA
Çin’de ‘Dolphin Tayfunu'nun karaya ulaşmasının ardından Şanghay da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi.
Saatte 150 kilometre hızla vurdu
Meteoroloji yetkilileri, Dolphin Tayfunu'nun Zhejiang eyaletine bağlı Yuhuan şehrinde ilk karaya çıktığında saatte 150 kilometre hıza ulaştığını bildirdi.
Tayfunun, yaklaşık bir saat sonra Wenzhou şehrinde ikinci kez karaya ulaştığını belirten yetkililer, Şanghay'da 1400 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
Dolphin Tayfunu'nun karaya ulaşmasının ardından Şanghay da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi.
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