Türkiye planı bozdu Mossad’a tasfiye geldi

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın önemli hedeflerinden biri, İran içinde rejime karşı bir ayaklanma çıkarılmasıydı. İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın planında, Irak'ın kuzeyindeki ve İran içindeki Kürt silahlı grupların vekil güç olarak kullanılması, hava saldırılarıyla eş zamanlı biçimde İran'da karışıklık çıkarılması ve rejim değişikliğinin tetiklenmesi öngörülüyordu. İsrail medyasına yansıyan son gelişmeler, Türkiye'nin etkin müdahalesi sonucu planın hayata geçirilememesinin ardından Mossad içinde ve İsrail hükümetiyle istihbarat teşkilatı arasında ciddi bir krizin yaşandığını ortaya koydu. Haberlere göre Mossad'da plandan sorumlu iki isim kovuldu. Buna karşılık istihbarat kuruluşu, ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna edemeyen Netanyahu hükümetinin 27 Ekim'de İsrail'de yapılacak seçimler öncesinde iki Mossad yetkilisini suç keçisi olarak seçtiğini savundu.

Erdoğan'dan Trump'a kritik telefon

İşgalci güç İsrail, savaşın başlamasının ardından Mossad aracılığıyla terör örgütü PKK ve PJAK yöneticileriyle temas kurarak İran'da ayaklanma çıkarma planını harekete geçirmek istedi. Hem Irak'ın kuzeyinde hem de İran tarafında hareketlilik görülmesi üzerine Türkiye devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayının başında ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, terör örgütlerinin İran savaşında kullanılmasına kesin biçimde karşı çıktığı ve Türkiye'nin İran'ın toprak bütünlüğü konusundaki tutumunu açıkça ortaya koyduğu bildirildi. Bu girişimin ardından Trump'ın Kürt grupların İran'da kullanılmasına yönelik plana mesafe koyduğu ve Netanyahu tarafından rejim değişikliği konusunda kendisine sunulan projeye ilişkin güveninin sarsıldığı Amerikan basınındaki haberlere yansıdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Türkiye'nin, girişimin engellenmesinde etkin rol oynadığını açıklamıştı.

YERLE BİR ETTİ

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, rejim değişikliği planından sorumlu iki üst düzey Mossad yetkilisi yaklaşık altı ay sonra, geçen hafta görevden alındı. İsrail medyası, planın Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından desteklendiğini ve Netanyahu'nun projeyi Trump'a sunduğunu aktardı. Planın uygulanamamasının ardından Netanyahu'nun başarısızlığın sorumluluğunu Mossad'a yüklediğine yönelik inanç teşkilat içinde büyük tepkiye yol açtı. Maariv'e konuşan bir Mossad yetkilisi, Netanyahu'nun siyasi liderliğinin savaşın yönetimindeki başarısızlığı istihbarat teşkilatına yüklediğini savunarak, "Mossad'ı yerle bir ettiğini" söyledi. Aynı kaynak, planın başarısız olmadığını, Trump'ın onay vermemesi nedeniyle hiç uygulanamadığını belirtti.

Netanyahu kendi adamını korudu

İsrail basınındaki değerlendirmelere göre tartışmanın merkezinde yalnızca iki yetkilinin görevden alınması bulunmuyor. Mossad içindeki bazı isimler, kararın Netanyahu'yu siyasi olarak korumaya ve başarısızlığın sorumluluğunu teşkilata yönlendirmeye yönelik olduğunu düşünüyor. Eski bir Mossad yetkilisi, mevcut Mossad Başkanı Roman Gofman'ın daha önce Netanyahu'nun askeri sekreteri olduğu dönemde plan üzerinde çalıştığını ve projeyi desteklediğini öne sürdü. Buna karşın Gofman'ın aynı planın sorumluluğunu taşıyan isimlere karşı harekete geçmesi, İsrail güvenlik çevrelerinde yeni tartışmalara neden oldu. Maariv gazetesine konuşan bir Mossad yetkilisi, “Operasyon, ABD Başkanı’nın kararı nedeniyle hayata geçirilemedi ve Başbakan da bu karara karşı çıkmadı” sözleriyle sorumluluğun Netanyahu'da olduğunu işaret etti. Aynı yetkilinin, Mossad içerisinde ciddi bir hoşnutsuzluk bulunduğunu ve teşkilat içindeki bazı isimlerin görevden alınmalarını Netanyahu’nun yeniden seçilme çabasıyla ilişkilendirdiği belirtildi.

Bir taşla üç kuş vuruldu

Türkiye'nin müdahalesiyle İran'da uygulanamayan Mossad planı, yalnızca Tahran'a yönelik stratejiyi değil, Trump yönetimi ile Netanyahu'nun arasını açarken, son olarak da İsrail'de siyasi iktidar ile güvenlik kurumları arasındaki güven ilişkisini de sarstı. İsrail medyasındaki haberler, İran savaşı sonrasında başarısızlığın sorumlusunun kim olduğu konusunda Netanyahu hükümeti ile güvenlik birimleri arasında derin bir hesaplaşmanın başladığına işaret ediyor.

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