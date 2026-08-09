Lübnan ateşkesine uluslararası gözetim

İsrail’in, Lübnan ordusuna bağlı kuvvetlerin güneyde Hizbullah’ın bulunduğu alanlarda daha fazla güvenliği sağlamadan Lübnan’dan çekilmeyi reddettiği son oturumda, Hizbullah’ın silahsızlandırılması sürecine uluslararası gözetim fikrine ise sıcak baktığı bildirildi. Reuters’e konuşan toplantıyı takip eden kaynaklar, müzakerelerde her iki tarafın da Lübnan’daki ateşkes ve Hizbullah’ın silahlandırılması sürecine uluslararası güçlerin gözlemcilik yapmasını kabul ettiğini söyledi. Kaynaklar, Roma’daki müzakere masasına gözlemcilik rolünü üstlenebilecek ülkelerin isimlerinin olduğu bir liste getirildiğini aktardı. İsrail ve ABD’nin sadece Fransa’nın gözlemcilik yapacak ülkeler arasında olmasını reddettiğine dikkat çeken kaynaklar, yapılacak değerlendirmelerin ardından bir ya da birden fazla ülkenin bu rolü üstlenebileceği kaydedildi.

İKİNCİ UNIFIL TECRÜBESİ

Reuters’e değerlendirmelerde bulunan ismi açıklanmayan Lübnanlı diplomatik kaynaklar ise müzakerelerde gözlemcilik rolünün öncelikle güvenlik şirketlerine verilmesinin gündeme geldiğini ancak Lübnan heyetinin bunu kesin bir dille reddederek bu işin ülkeler tarafından yapılmasını istediğini ifade etti. Müzakerelerin henüz sonuca ulaşmadığını dile getiren kaynak, yeni oluşturulacak uluslararası gözlemci yapısının 2006’daki İsrail-Hizbullah 33 Gün Savaşı sonrası bölgeye yerleşen Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’ne (UNIFIL) benzer bir görev üstleneceğini ancak BM çatısı altında olmayacağını ifade etti. Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Roma’daki müzakerelerde İsrail’in tamamen çekilmesi konusunda sonuca ulaşılamasa da özellikle sınırların belirlenmesi, İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyinde yaptığı yıkımın durdurulması, pilot bölgeler ve esirlerin akıbeti konusunda ilerleyiş kaydedildiğini Lübnan Parlamentosu’na bildirdi.

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