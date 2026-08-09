İsrail ‘barış’a yanaşmıyor

Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan görüşmeler sonucunda 31 Temmuz’da ilan edilen ve Hamas’ın silahsızlandırılmasına karşılık Gazze’deki ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasını ve İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesini öngören “Yol Haritası”, Tel Aviv’de kabul görmüyor. Önceki gün Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısında, aşırı sağcı 5 bakanın baskılarıyla yol haritasının kabul görmediği bildirildi. Görüşmeyi takip eden diplomatik kaynaklar, Göçmen Kaynaştırma Bakanı Zeev Elkin, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Misyon Bakanı Orit Struk, Tarım Bakanı Avi Dichter ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, Yol Haritası’nın kesinlikle reddedilmesini ve Gazze’ye yönelik yoğun saldırılara dönülmesini istediğini bildirdi.

DAHA FAZLA MANEVRA YAPAMAYIZ

Tel Aviv’de Yol Haritası’nın reddedilmesi yönünde baskın bir kanaat olmasına rağmen hükümet henüz anlaşmayı reddettiği yönünde resmi bir açıklama yapmadı. Toplantıda, saldırılara geri dönülmesini isteyen 5 bakandan Zeev Elkin, “Saldırıları azaltmak fiilen yol haritasını kabul etmektir” dedi. Smotrich, hükümetin bir an önce resmi açıklama yaparak ikinci aşamayı reddetmesini isterken, Netanyahu’ya, “Daha fazla manevra yapamazsın. Resmi açıklama yapmadığın her gün bu yol haritasına meşruiyet veriyorsun” dediği öne sürüldü. Ben-Gvir ise Netanyahu’dan Gazze’deki saldırıları yoğunlaştırmasını ve “Her gün suikast ya da bombardıman yapmasını” talep etti.

NETANYAHU ZAMAN KAZANIYOR

İsrail’de 27 Ekim’de genel seçimlere hazırlık yapılırken Netanyahu’nun iki arada kaldığı ifade ediliyor. İsrail Başbakanı, bir yandan aşırı sağcı bakanların taleplerini yerine getirerek yol haritasını reddetmek isterken diğer yandan ABD’den gelen baskılara karşı manevralarını sürdürmeye çalışıyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Ulusal Güvenlik Meclisi Başkanı Samuel Benezra, kabineye Başbakan Netanyahu’nun ABD tarafına Kahire’de hazırlanan anlaşma üzerinde bazı değişiklikler yapılması yönünde bir öneri sundu. Netanyahu’nun bu yolla seçimler öncesi koalisyon içi bir gerilimi engellemek için zaman kazandığı değerlendirmeleri yapılıyor.

ABD’DEN YOĞUN BASKI

Öte yandan, İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) verdiği bilgiye göre, ABD yönetimi Kahire’de ilan edilen Yol Haritası’nın öngördüğü gibi 14 günlük bir tam ateşkes sürecini kabul etmesi için Tel Aviv’e yoğun baskı kuruyor. KAN’a konuşan siyasi kaynaklar, Washington’un yoğun baskı kurduğunu ifade ederken İsrail tarafından hâlâ resmi bir tavır belirlenmediği kaydedildi. KAN’da yer alan haberde ayrıca, kabinenin bugün bir kez daha toplanacağı bilgisi verildi.

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