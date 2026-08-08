Dönüş sınırda bitmeyecek
Türkiye ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için yeni bir yol haritası hazırlıyor. Yeni modelde süreç sınır kapısında sona ermeyecek.
Dönmek isteyenlere seyahat belgeleri, sağlık hizmetleri, kara ve hava yoluyla ulaşım ile dönüş öncesi bilgilendirme desteği verilecek. Suriye’ye ulaşanların karşılanması, gidecekleri şehirlere ulaştırılması ve uyum süreçleri de takip edilecek.
KOORDİNASYON GÜÇLENDİRİLECEK
İçişleri Bakanlığı ile IOM arasındaki iş birliğinde sınır kapılarının kapasitesinin artırılması, kimlik, nüfus kaydı ve tapu sorunlarının çözülmesi de öncelikler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Göç İdaresi, Suriye’nin ilgili kurumları ve IOM arasında teknik koordinasyon güçlendirilecek. Kimlik doğrulama, seyahat belgelerinin hazırlanması ve dönüş işlemlerinin hızlandırılması hedefleniyor.
HEDEF KALICI BİR YAŞAM
Yeni dönemde geri dönen Suriyelilerin temel hizmetlere erişimi, mesleki eğitim, istihdam ve geçim imkânlarının desteklenmesiyle Suriye’de kalıcı bir yaşam kurmalarının sağlanması amaçlanıyor.
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