Dönüş sınırda bitmeyecek

Şam'da minibüse tuzaklanan patlayıcı infilak etti: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Patlama, başkentin Ceramana Mahallesi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik çemberi oluşturulurken, iş makineleriyle enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, patlamada hayatını kaybeden ve yaralananların bulunduğunu açıklarken, olayla ilgili inceleme sürüyor.