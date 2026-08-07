Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İşgalci İsrail Kalendiya Mülteci Kampı'ndan çekildi: İki günlük baskında 51 Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail Kalendiya Mülteci Kampı'ndan çekildi: İki günlük baskında 51 Filistinli yaralandı

08:33, 07/08/2026, Cuma
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İşgalci İsrail Kalendiya Mülteci Kampı'ndan çekildi: İki günlük baskında 51 Filistinli yaralandı
İşgalci İrail ordusunun iki gün süren askeri saldırılarının ardından Kalendiya Mülteci Kampı'ndan çekildiği bildirildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na iki gün süren baskınında 51 Filistinli yaralandı.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun iki gün süren askeri saldırılarının ardından Kalendiya Mülteci Kampı'ndan çekildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırılar boyunca İsrail askerlerinin çok sayıda eve baskın düzenlediği, aramalar yaptığı, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı, bazı ev ve yapıların ise saha sorgusu ve gözaltı merkezine dönüştürüldüğü ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail ordusunun baskınının başladığı çarşamba gününden bu yana sağlık ekiplerinin 51 yaralıya müdahale ettiği bilgisine yer verildi.

İsrail ordusu, 5 Ağustos günü Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine "silahlı kişiler", "düşmanca altyapılar" ile silah bulundurma ve ticaretini hedef aldığı iddiasıyla geniş çaplı baskın başlatmıştı.

Kudüs Valiliği, İsrail askerlerinin gözaltına aldığı Filistinlilere kötü muamelede bulunduğunu ve kampın bazı mahallelerinde ses bombaları kullandığını belirtti.

Valilik, ayrıca kamp sakinlerinin ifadelerine dayanarak İsrail askerlerinin bir apartmandaki üç daireye saldırının başından itibaren el koyarak saha sorgusu ve gözaltı merkezi olarak kullandığını, bu nedenle kamp sakinlerinin zor insani koşullar altında yaşamlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce yaptığı açıklamada İsrail ordusunun saldırılar sırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldığını ve saha sorgusuna tabi tuttuğunu duyurmuştu.

Öte yandan Kudüs Valiliği, İsrail makamlarının Kudüs'ün kuzeyindeki Ceba beldesinde yaklaşık 2,5 dönümlük arazide yabani bitki örtüsünün temizlenmesi ve zeytin ağaçlarının sökülmesine yönelik askeri karar aldığını, bu uygulamanın 437 numaralı yerleşim yolunun genişletilmesi amacıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kalendiya'ya yönelik saldırı, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına yönelik aylardır sürdürdüğü askeri saldırıların gölgesinde gerçekleşti.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 25 bine yakın kişi ise gözaltına alındı.


İşgalci İsrail Kalendiya Mülteci Kampı'nda dünden bu yana 60 Filistinliyi gözaltına aldı
Dünya
İşgalci İsrail Kalendiya Mülteci Kampı'nda dünden bu yana 60 Filistinliyi gözaltına aldı
Katil İsrail'in Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu meydana gelen yıkım görüntülendi
Dünya
Katil İsrail'in Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu meydana gelen yıkım görüntülendi
İşgalci İsrail ateşkes ihlaline devam ediyor: Gazze'deki bir eve saldırı düzenlendi
Dünya
İşgalci İsrail ateşkes ihlaline devam ediyor: Gazze'deki bir eve saldırı düzenlendi

Başlıklar :FilistinİsrailKalendiya Mülteci Kampı
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026