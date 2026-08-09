Netanyahu yine katliam peşinde: 15 maddelik yol haritasını reddetti
Terör devleti İsrail'in Başbakanı katil Binyamin Netanyahu, Hamas’ın silahsızlandırılmasına yönelik Barış Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik yol haritasını reddederek, "İsrail, 15 maddelik belgeyi reddediyor" dedi.
İsrail’in çekincelerini ABD ile görüştüğünü belirten Netanyahu, "Bazı fikirleri var; bunların bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları ise kabul edilemez. Bu tür konularda nasıl tavır almamız gerektiğini biliyoruz. Bunu geçmişte de kanıtladık, bugün de kanıtlıyoruz. İsrail ordusu, tehditleri engellemeyi sürdürecek" ifadelerini kullandı.
İki devletli çözüme bir kez daha karşı çıktığını vurgulayan Netanyahu, Gazze’de veya Batı Şeria’da bir Filistin devletini hiçbir zaman kabul etmeyeceğini yineledi.
Hamas’tan İsrail’in geri çekilmesi şartı
Hamas ise, Gazze’deki tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasına yönelik varılan yol haritasına ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’den geri çekilmesini şart koşmuştu. Hamas, "Hamas, Filistinli gruplarla birlikte ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tam olarak uygulanması için müzakere sürecine ve arabulucuların önerilerine sorumlu ve olumlu bir şekilde yaklaşmıştır. İşgal güçlerinin katliamı durdurma ve saldırılarını sona erdirme taahhüdü, anlaşmanın uygulanmasına devam edilmesi ve üzerinde mutabık kalınan hususların çerçevesinin ve zaman çizelgesinin oluşturulması için temel ön şart ve ilk adımdır" demişti.
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