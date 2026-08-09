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Arakçi: ABD ile müzakere yürütmüyoruz

Arakçi: ABD ile müzakere yürütmüyoruz

12:53, 09/08/2026, Pazar
DHA
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Arakçi: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
Abbas Arakçi

İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz” açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı
Abbas Arakçi
, ABD ile temaslara ilişkin ülke basınına açıklamada bulundu. Taraflar arasında ara bulucular üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü belirten Arakçi,
“ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz. Ara bulucular aracılığıyla mesaj alışverişi yapılıyor ancak bunun adı müzakere değil”
 ifadelerini kullandı.
Arakçi, müzakerelerin yeniden başlaması için ABD'nin mutabakat zaptının ihlaliyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini kaydederek,
“ABD, mutabakat zaptında ihlal ettiği hususları telafi etmediği sürece müzakerelerin yeniden başlaması mümkün değil”
diye konuştu.

"Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamına gelmiyor"

Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen müzakerelere ilişkin ise Arakçi,
“Umman ile yürütülen müzakereler, Hürmüz Boğazı'nın açılacağı anlamına gelmiyor. Bunun gerçekleşmesi için başka şartların da sağlanması gerekiyor. Bu şartlar, aracılar vasıtasıyla ABD tarafına iletildi”
değerlendirmesinde bulundu.

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Başlıklar :abbas arakçii̇ran dışişleri bakanıabdamerika birleşik devletlerii̇ran
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