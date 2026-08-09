Arakçi: ABD ile müzakere yürütmüyoruz

Mekke Anlaşması katilleri tedirgin etti: İsrailli Bakan Tel Aviv için 'tehlikeli ve endişe verici' olduğunu açıkladı

Canavar devlet İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişme olarak nitelendirdi. Suudi Arabistan'ın Türkiye ile hareket etmeye başlamasının İsrail açısından büyük risk taşıdığını belirten Chikli, Tel Aviv yönetimine Yunanistan, GKRY, BAE ve Somaliland ile ittifaklarını derinleştirme çağrısında bulundu.