Türkiye havalimanlarında rekor yolcu trafiği: 7 ayda 139 milyona dayandı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün bu yılın temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

Söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 98 bin 158, dış hatlarda ise 101 bin 160 olduğunu ifade eden Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 249 bin 520'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, temmuzda iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 478 bin 151, dış hat yolcu trafiğinin ise 16 milyon 311 bin 398 olarak gerçekleştiğini, direkt transit yolcularla birlikte toplam 26 milyon 797 bin 638 yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

Yük trafiğinin temmuzda, iç hatlarda 102 bin 18 ton, dış hatlarda 425 bin 726 ton olduğuna işaret eden Uraloğlu, bunun toplam olarak 527 bin 744 tona ulaştığının altını çizdi.

Hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı 139 milyona yaklaştı

Uraloğlu, ocak-temmuz döneminde, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 570 bin 28, dış hatlarda 505 bin 357 olduğu, üst geçişlerle toplam 1 milyon 363 bin 506'ya ulaştığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı AB üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 yılı Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, direkt transit dahil olmak üzere, toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,6 artış oldu."

Söz konusu dönemde havalimanlarının yük trafiğine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, yük trafiğinin, iç hatlarda 542 bin 898 ton, dış hatlarda 2 milyon 484 bin 550 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 27 bin 448 tona ulaştığını belirtti.

İstanbul Havalimanı 48 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verdi

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda temmuzda uçak trafiğinin iç hatlarda 12 bin 190, dış hatlarda 38 bin 558 olmak üzere toplamda 50 bin 748'e ulaştığını, iç hatlarda 1 milyon 816 bin 429, dış hatlarda 6 milyon 329 bin 982 olmak üzere de toplam 8 milyon 146 bin 411 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Ocak-temmuz döneminde söz konusu havalimanında iç hatlarda 70 bin 461, dış hatlarda 242 bin 558 olmak üzere toplam 313 bin 19 uçak trafiği gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, "İç hatlarda 10 milyon 51 bin 727, dış hatlarda 38 milyon 16 bin 797 olmak üzere toplam 48 milyon 68 bin 524 yolcu trafiği gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiğine ilişkin de "Temmuz ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 11 bin 301, dış hatlarda 14 bin 54 olmak üzere toplam 25 bin 355'e ulaştı. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 2 milyon 81 bin 886, dış hatlarda 2 milyon 407 bin 186 olmak üzere toplam 4 milyon 489 bin 72 oldu." ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 aylık süreçte iç hatlarda 71 bin 664, dış hatlarda 89 bin 226 olmak üzere toplam 160 bin 890 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, iç hatlarda 12 milyon 932 bin 511, dış hatlarda 15 milyon 82 bin 55 olmak üzere toplam 28 milyon 14 bin 566 yolcu trafiğine hizmet verildiğini bildirdi.

Uraloğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin temmuzda 2 bin 444, 7 aylık dönemde ise 15 bin 309 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Turizm merkezleri 7 ayda yaklaşık 32,2 milyon yolcu ağırladı

Turizm merkezlerindeki havalimanlarındaki yolcu sayısına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, 7 ayda yolcu sayısının iç hatlarda 11 milyon 648 bin 259, dış hatlarda 20 milyon 541 bin 375 olmak üzere toplam 32 milyon 189 bin 634'e ulaştığına dikkati çekti.

Uraloğlu, iç hatlarda 88 bin 718, dış hatlarda 130 bin 560 olmak üzere toplam 219 bin 278 uçak trafiği gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 7 milyon 406 bin 646, Antalya Havalimanı'nda 19 milyon 209 bin 979, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 2 milyon 739 bin 692 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplam 2 milyon 348 bin 806 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplam 484 bin 511 yolcu trafiği gerçekleşti."

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