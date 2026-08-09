İzmir'deki eski DGM binaları kütüphane olacak

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, X hesabından yaptığı açıklamada, tarihi DGM binalarının, İzmirli gençler için devasa bir kütüphane olacağını belirtti.

İnan, "'Bu takip ediyor bu işi' diyerek bizi hedef alan Sayın Özgür Özel’e en net cevabımız işte bu eserdir!" ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neyi takip ettiğimizi merak edenler dönüp bu eserlere iyi baksın.

Şehrin kalbinde yükselen bu kütüphaneyi adım adım, büyük bir kararlılıkla takip ettik ve başardık.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un destekleriyle; en kısa sürede açılışını yapmaya gün sayıyoruz."

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