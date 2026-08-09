Camide akılalmaz hırsızlık: Otomobil parası biriktiren talihsiz adam namaz kılarken soyuldu

Otomobil hayali için biriktirdiği emeği namazda çalındı

Olay, Molla Fenari Mahallesi Atik Alipaşa Medresesi Sokak'ta bulunan tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde meydana geldi. Kadıköy’de özel bir şirkette çalışan İshak Yılmaz, yıllardır biriktirdiği 70 bin lira nakit para ile 53 gram altını bozdurup araç satın almak üzere Kapalıçarşı’ya doğru yola çıktı.

Sadece bir değil, iki çantayı birden çaldı!

Namaz bittiğinde çantasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, durumu hemen polise bildirdi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, pişkin hırsızın aynı anda camide bulunan bir başka vatandaşın daha çantasını çalarak hızla kaçtığını tespit etti. Gözyaşları içinde yaşadığı mağduriyeti anlatan İshak Yılmaz, şu ifadelerle yetkililere çağrıda bulundu: "Yıllarca biriktirdiğim emeğim gitti. Kapalıçarşı'ya gidip altınları bozduracak ve araba alacaktım. Öğlen ezanı okununca namazımı kılıp öyle gideyim dedim. İmamın arkasında saf tutarken çantamı çaldılar. Yaklaşık 450 bin liralık birikimim vardı, hepsi gitti. Çok mağdurum, bu kişinin bir an önce yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyorum." Polis ekipleri, eşkali belirlenen hırsızlık şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.