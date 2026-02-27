AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Biz Ramazan ayını kamusal alanda yaşayacağız, engel olamayacaksınız

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Antalya'daki iftar programında konuştu.
Antalya İl Başkanlığı Vefa İftarı'nda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan '"Biz Ramazan ayını kamusal alanda yaşayacağız. Hayalinizdeki gibi gizli saklı yaşamayacağız. Buna engel olamayacaksınız. Boş yere bildiri imzalamayın. Evlatlarımız en güzel ilahileri söyleyecek" dedi.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan İnan, özellikle Ramazan ayı, kamusal alanda ibadet özgürlüğü ve laiklik tartışmaları üzerinden sert mesajlar verdi.
“RAMAZAN AYINI KAMUSAL ALANDA YAŞAYACAĞIZ"
Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde Ramazan ayı üzerinden yürüyen tartışmalara değinen İnan, şu ifadeleri kullandı:
“Sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim: Biz Ramazan ayını kamusal alanda yaşayacağız. Öyle hayalinizdeki gibi gizli saklı çekinerek yaşamayacağız. İş yerlerimizde yaşayacağız. Okullarımızda yaşayacağız. Mahallelerimizde yaşayacağız. Buna engel olamayacaksınız.
Hiç hayal kurmaya girişmeyin. Boş yere bildiri mildiri yazmayın, imzalamayın, elinizi yormayın. Bu millet izzetli bir millet. Bu millet onurlu ve şerefli bir millet. İbadetini nasıl yapacağını size mi soracak? Evlatlarımız en güzel ilahileri söyleyecek ve dinleyecek. Bu yurt, bu topraklar Anadolu, İslamla şereflendi. 1500 yıl geçti. Bu ülke müslüman bir ülke. Bu millet müslüman bir millet. Farklılıklarımız da zenginliklerimiz”
İnan, başörtüsü yasaklarından katsayı uygulamasına, 28 Şubat sürecinden parti kapatma davalarına kadar geçmiş dönem uygulamalarını hatırlatarak, “O günleri geri getiremeyeceksiniz” mesajı verdi.
“KURAN KURSLARINA YAŞ SINIRI KOYDUĞUNUZ O 28 ŞUBAT GÜNLERİNE BENZEMEZ"
Konuşmasında 28 Şubat sürecine atıf yapan İnan, şu ifadeleri kullandı:
“Kuran kurslarına yaş sınırı koyduğunuz o 28 Şubat günlerine benzemez. Başörtülü hanım kardeşlerimizi üniversite kapılarında ağlattığınız günlere benzemez. Sözde bildirilerinizle yürüyüşlerinizle o günleri geriye getiremeyeceksiniz. Şimdi bizim evlatlarımız camilere sığmıyor. He şunu da söyleyeyim. Ramazan ayını nasıl yaşadıysak Ramazan Bayramı’nı da aynı coşkuyla kutlayacağız. Ondan sonra Kurban Bayramı’nı da kutlayacağız. Bakın AK Parti Genel Sekreteri olarak konuşuyorum bunları. Parti kapatma davası açsanıza. Zamanında açmadınız mı? Kapatmadınız mı?”
İnan, savunma sanayii alanındaki gelişmelere de dikkat çekerek,
“O gün irticacı dedikleriniz bugün dünyaya son teknoloji insansız hava aracı satıyor. Çatlasanız da patlasanız da satıyor.”
dedi.
“MÜSLÜMANLARIN İFTAR SOFRASINDAN RAHATSIZ OLMANIZIN ADI LAİKLİK DEĞİLDİR”
Laiklik tartışmaları üzerinden muhalefete yüklenen İnan, şu değerlendirmede bulundu:
“Her türlü marjinal ideolojiyi, her türlü sapkınlığı kamusal alanda görünür kılarken, Müslümanların iftar sofrasından rahatsız olmanızın adı laiklik değildir. Milletin inancını tehdit gibi gören, kendi kültürel kodlarını tek doğru sayan bir tahakküm anlayışınıza izin vermeyeceğiz.”
CHP’YE ‘VİRÜS’ BENZETMESİ
Konuşmasında muhalefete yönelik sert eleştiriler de yer aldı. CHP’yi “virüs bulaşmış telefon” benzetmesiyle eleştiren İnan, yolsuzluk iddiaları üzerinden Özgür Özel’e seslendi ve belediyelerdeki usulsüzlük iddialarının üzerinin örtülemeyeceğini ifade etti:
“Bugünkü CHP’nin durumu şudur: Tüm yazılımları dünyanın en pis virüsleri tarafından esir alınmış, ekranı çatlamış, bataryası patlamış bir telefon! Rehberi başkalarının eline geçmiş, işlemcisi donmuş! İçeriden rüşvet virüsü yayılıyor, dışarıdan yolsuzluk zombileri saldırıyor. Antalya’dan Özgür Özel’e sesleniyorum: Senin koruduğun o belediye başkanları deveyi hamuduyla götürmüş! Sen hala hırsızları savunuyorsun. Buradan CHP’ye gönül veren vatandaşlarımıza da sesleniyorum: Geliniz, partinizi esir alan bu rüşvet virüslerini temizleyin. İş adamlarını haraca bağlayan bu asalakları temizleyin!
“ANTALYA TÜRKİYE YÜZYILI’NIN AKDENİZ’E AÇILAN KAPISIDIR”
Programın sonunda birlik ve vefa vurgusu yapan İnan, Antalya teşkilatına teşekkür ederek şunları söyledi:
“Antalya, Türkiye Yüzyılı’nın Akdeniz’e açılan kapısıdır. Biz bu şehirde siyaset yolculuğuna garibin elinden tutmak, yetimin başını okşamak için çıktık. Bizim yoldaşımız elitler, sırça köşklerde oturanlar değildir; bizim yoldaşımız İzmir’in arka sokaklarında, Antalya’nın köylerinde "Allah’tan başka kimsesi olmayan" mazlumlardır.
AK Parti Antalya teşkilatının güçlü yapısıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürümeye devam edeceğini belirten İnan, konuşmasını yoğun alkışlar eşliğinde tamamladı.
#AK Parti
#Antalya
#Eyyüp Kadir İnan