AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Biz Ramazan ayını kamusal alanda yaşayacağız, engel olamayacaksınız

Hiç hayal kurmaya girişmeyin. Boş yere bildiri mildiri yazmayın, imzalamayın, elinizi yormayın. Bu millet izzetli bir millet. Bu millet onurlu ve şerefli bir millet. İbadetini nasıl yapacağını size mi soracak? Evlatlarımız en güzel ilahileri söyleyecek ve dinleyecek. Bu yurt, bu topraklar Anadolu, İslamla şereflendi. 1500 yıl geçti. Bu ülke müslüman bir ülke. Bu millet müslüman bir millet. Farklılıklarımız da zenginliklerimiz”