Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: 'Devletle kavga ederek barış kurulmaz'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: 'Devletle kavga ederek barış kurulmaz'

16:141/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Şanlıurfa’da.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Şanlıurfa’da.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, CHP’ye İstanbul adaylığı üzerinden yüklendi; Suriye politikasında Esed–Şara çifte standardını eleştirdi; “Toplumsal Barış” toplantılarını ise “toplumu ayrıştırma girişimi” olarak niteledi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Şanlıurfa İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada hem dış politika hem iç siyaset başlıklarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Teşkilat vurgusuyla konuşmasına başlayan İnan, Cumhurbaşkanı **Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, “Şanlıurfa demek Recep Tayyip Erdoğan demektir, Şanlıurfa demek AK Parti demektir” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ADAYLIĞI TEPKİSİ: “DÜNE KADAR CUMHURBAŞKANI ADAYIYDI, BUGÜN İSTANBUL ADAYI”

İnan, konuşmasının en sert bölümünü CHP’nin İstanbul’daki adaylık sürecine ayırdı.

CHP yönetiminin tutarsız davrandığını söyleyen İnan, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm İstanbul, Tüm Şanlıurfa tüm İzmir, Silivri’deki zatın yaptıklarına en yakından şahit oldu. Her şey açık her şey net. Kimsede bir soru işareti yok. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de artık Silivri’dekinin savunulacak bir tarafı kalmadığını gördü. Biliyorsunuz önce bunu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti, duyurdu. Şimdi çark etti. Geri tepti. Gördü ki bu iddialar ortadayken nasıl aday yapacağım? Artık ne diyor İstanbul adayımız. E hani Cumhurbaşkanı adayındı. Yarın da Beylikdüzü adayınız olsun. Özgür Özel de artık Onu savunmaktan vazgeçti.



#Eyyüp Kadir İnan
#ak parti
#şanlıurfa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi okul var mı valilikten açıklama geldi mi?