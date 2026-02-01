AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: 'Devletle kavga ederek barış kurulmaz'

“Tüm İstanbul, Tüm Şanlıurfa tüm İzmir, Silivri’deki zatın yaptıklarına en yakından şahit oldu. Her şey açık her şey net. Kimsede bir soru işareti yok. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de artık Silivri’dekinin savunulacak bir tarafı kalmadığını gördü. Biliyorsunuz önce bunu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti, duyurdu. Şimdi çark etti. Geri tepti. Gördü ki bu iddialar ortadayken nasıl aday yapacağım? Artık ne diyor İstanbul adayımız. E hani Cumhurbaşkanı adayındı. Yarın da Beylikdüzü adayınız olsun. Özgür Özel de artık Onu savunmaktan vazgeçti.