AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: 'Devletle kavga ederek barış kurulmaz'

AK Parti Genel Sekreteri İnan, CHP’ye İstanbul adaylığı üzerinden yüklendi; Suriye politikasında Esed–Şara çifte standardını eleştirdi; “Toplumsal Barış” toplantılarını ise “toplumu ayrıştırma girişimi” olarak niteledi.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Şanlıurfa İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada hem dış politika hem iç siyaset başlıklarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Teşkilat vurgusuyla konuşmasına başlayan İnan, Cumhurbaşkanı **Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, “Şanlıurfa demek Recep Tayyip Erdoğan demektir, Şanlıurfa demek AK Parti demektir” ifadelerini kullandı.
İnan, konuşmasının en sert bölümünü CHP’nin İstanbul’daki adaylık sürecine ayırdı.
CHP yönetiminin tutarsız davrandığını söyleyen İnan, şu ifadeleri kullandı:
“Tüm İstanbul, Tüm Şanlıurfa tüm İzmir, Silivri’deki zatın yaptıklarına en yakından şahit oldu. Her şey açık her şey net. Kimsede bir soru işareti yok. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de artık Silivri’dekinin savunulacak bir tarafı kalmadığını gördü. Biliyorsunuz önce bunu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti, duyurdu. Şimdi çark etti. Geri tepti. Gördü ki bu iddialar ortadayken nasıl aday yapacağım? Artık ne diyor İstanbul adayımız. E hani Cumhurbaşkanı adayındı. Yarın da Beylikdüzü adayınız olsun. Özgür Özel de artık Onu savunmaktan vazgeçti.