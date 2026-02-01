İlk evini alacaklar için kredi düzenlemesi sil baştan yapıldı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarı güçlendirmek ve vatandaşın borç yükünü hafifletmek amacıyla kredi kartlarından konut kredilerine kadar uzanan kapsamlı bir düzenleme paketini hayata geçirdi. Yeni düzenlemeyle kredi kartı borçları 48 aya kadar yapılandırılırken, ilk kez ev alacaklara konut değerinin yüzde 90’ına kadar kredi imkânı sağlandı.

1 /11 Ev sahibi olma hayali kuran milyonlar için kapsamlı bir adım atıldı. Kredi kartı borçlarından konut kredilerine uzanan yeni düzenleme paketiyle ödeme kolaylığı sağlanırken, ilk kez ev alacaklara yönelik güçlü destekler devreye alındı.

2 /11 Kredi kartı borçlarına 48 ay yapılandırma

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, başvuru yapılması hâlinde azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Vatandaşlar, yapılandırma için 3 ay içinde bankalara başvurabilecek. Böylece ödeme güçlüğü yaşayan kesimlerin rahatlatılması hedefleniyor.

3 /11 Kart limitlerine 400 bin TL düzenlemesi

Yeni düzenlemeyle tüketicilerin tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kart hamillerinin, kullanılmayan limitleri kademeli olarak azaltılabilecek. Limit belirlenirken son 12 ayda gerçekleşen en yüksek harcama tutarı esas alınacak. BDDK verilerine göre kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i 400 bin TL’nin altında limite sahip olduğu için düzenlemeden etkilenmeyecek.

4 /11 Konut kredilerinde tarihi değişiklik

Konut kredilerinde birinci el–ikinci el ayrımı kaldırıldı. Yeni sistemde kredi oranları konutun değeri ve enerji sınıfına göre belirlendi.

5 /11 İlk kez ev alacaklara %90 kredi imkanı

5 /11 İlk kez ev alacaklara %90 kredi imkanı

5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda: A ve B enerji sınıfı: %90 C enerji sınıfı: %80 5–7 milyon TL arası konutlarda: %80'e kadar 7–10 milyon TL arası: %70'e kadar 10–20 milyon TL arası: %50'ye kadar Enerji verimliliği yüksek ve yeni konutlar avantajlı grupta yer aldı.













6 /11 İlk kez ev alacaklara özel destek

Düzenleme, özellikle ilk kez konut sahibi olacak vatandaşları hedef alıyor. Enerji sınıfı yüksek, görece depreme dayanıklı yeni konutların teşvik edilmesiyle hem konut piyasasının canlandırılması hem de güvenli yapılaşmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

7 /11 Bir evi olana kredi oranı düşecek

Kendisine, eşine ya da 18 yaş altındaki çocuklarına ait en az bir konutu bulunanlar için kredi değer oranları yüzde 75 azaltılarak uygulanacak.

8 /11 Dolandırıcılık ve yasa dışı bahisle mücadele

Kullanılmayan kredi kartı limitlerinin sınırlandırılmasıyla dolandırıcılık ve yasa dışı bahis kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme aynı zamanda bankacılık sisteminin uluslararası standartlarla uyumunu da güçlendirecek.



9 /11 KMH’ye gelir sınırı

Kredili mevduat hesapları (KMH) için de yeni bir çerçeve çizildi. KMH limiti, müşterinin son üç aylık ortalama gelirinin en fazla iki katı olacak. Eğitim amaçlı KMH’ler ise sınırlamadan muaf tutuldu.

10 /11 Limitler gelirle uyumlu hale getirilecek

Kredi kartı limitleri, ilk yıl için aylık ortalama gelirin en fazla iki katı, ikinci yıldan itibaren ise dört katı ile sınırlandırılacak. Bankalar, kart limitlerini 1 Ocak 2027’ye kadar gelir düzeyleriyle uyumlu hale getirecek.