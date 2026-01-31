Benzine indirim mi, zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları, yılın ilk günlerinde küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye’deki benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki 31 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...
Yılın ilk ayında brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 31 Ocak 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI
31 Ocak Cuma günü bugün güncel fiyatlar şöyle:
İstanbul Avrupa yakası:
Yakıt türü Litre fiyatı (TL)
Benzin
55.12
Motorin
57.25
LPG
28.69
Ankara:
Yakıt türü Litre fiyatı (TL)
Benzin
56.20
Motorin
58.51
LPG
29.17
İzmir:
Yakıt türü Litre fiyatı (TL)
Benzin
56.48
Motorin
58.78
LPG
29.09