Emekli maaş farkı ödeme TARİH AÇIKLAMASI 2026 Ocak: SSK ve Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman yatacak?

6 aylık enflasyon verileriyle birlikte 2026 Ocak emekli zammı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 12,19 oranında artırılırken, en düşük emekli aylığı yüzde 18,4 zamla 20 bin TL’ye yükseltildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme sonrası ocak ayında eski tutardan ödeme alan emekliler için maaş farkı süreci başladı.
En düşük emekli maaşının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ocak ayında eski taban aylık üzerinden ödeme alan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için oluşan maaş farklarının ödeme takvimi merak konusu oldu.
2026 OCAK EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu. 2026 Ocak ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 12,19 oranında zam yapıldı.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ise yüzde 18,4 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseldi.
Memur ve memur emeklileri ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 18,60 zam almaya hak kazandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ
En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi.
Düzenlemeyle, işverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın arttırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Kanunun ek 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “16.881” ibaresi “20.000” olarak değiştirildi.
2026 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli aylığı alan emekliler, Ocak ayı maaşlarını 16.881 TL olarak aldı. Bu sebeple SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3.119 TL'lik zam farkı yatırılacak.
Emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.
Ocak ayı maaş farklarının Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.