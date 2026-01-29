Sağlık Bakanlığı 2026’da alım yapacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman hangi kadro ve branşta olacak?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımı takvimi, sağlık çalışanı adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Toplamda 26 bin personelin istihdam edilmesinin planlandığı süreçte, başvuru tarihleri ve alım yapılacak kadrolar en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Adaylar, başvuruların başlaması için Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi açıklama ve duyuruları yakından takip ediyor.
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılında hayata geçirmeyi planladığı yaklaşık 26 bin sözleşmeli personel alımı, sağlık sektöründe atama bekleyen binlerce adayın yakından takip ettiği başlıkların başında geliyor. Başvuru takvimi ve şartlara ilişkin detaylar araştırılırken, “2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadro ve branşta olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.
Sağlık Bakanlığı 2026 yılında personel alımı yapacak. Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:
Uzman Doktor - 22.983
Doktor - 3.652
Diyetisyen - 1
Ebe - 9
Hemşire - 2
Sağlık Teknikeri - 25
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımı için resmi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru takvimi, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla netleşecek. Geçtiğimiz yıl başvurular Mayıs ayında başlatılmıştı.