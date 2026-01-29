Sağlık Bakanlığı 2026’da alım yapacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman hangi kadro ve branşta olacak?

Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:

Uzman Doktor - 22.983

Doktor - 3.652

Diyetisyen - 1

Ebe - 9

Hemşire - 2

Sağlık Teknikeri - 25