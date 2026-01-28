TRT 1 ve Tabii platformu canlı yayınında bu akşam futbol şöleni yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 8. ve son haftasında Manchester City ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Saat 23.00'da başlayacak dev mücadele TRT 1 kanalından ve dijital yayın platformu Tabii üzerinden şifresiz canlı olarak izlenebilecek. Milyonların ekrana kilitleneceği Manchester City-Galatasaray maçının canlı izleme ekranı ile maç öncesi istatistiklere dair tüm detaylar sayfamızda.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Manchester City ile Galatasaray bu akşam play-off için sahaya çıkacak. TRT 1 ve Tabii üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak olan mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın detaylarını araştırmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek için İngiltere deplasmanında galibiyet arayan Galatasaray'ın heyecan dolu mücadelesini TRT 1 üzerinden canlı izlemek için sayfamızdaki resmi TRT adresini kullanmanız yeterli. İlk 11'lerin belli olduğu Manchester City-Galatasaray maçından istatistikler, TRT ve tabii canlı yayını izleme ekranı ile son gelişmeler haberimizde yer alıyor. İşte dev maçtan tüm detaylar...
Manchester City - Galatasaray maçı TRT 1'de canlı yayınlanıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8. ve son hafta maçında bu akşam Manchester City ile Galatasaray Etihad Stadı'nda karşılaşacak. Saat 23.00'da başlayacak heyecan dolu mücadele TRT 1 ve tabii platformları üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
Manchester City - Galatasaray maçı TRT 1 ve Tabii canlı yayını izle
Manchester City-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, O'Reilly, Bernardo Silva, Cherki, Doku, Haaland, Marmoush.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, İlkay Gündoğan, Sara, Barış Alper Yılmaz, Sane, Osimhen.
Galatasaray, Avrupa'da 336. kez sahne alacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında bu akşam İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 336. maçına çıkacak.
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 335 maçta mücadele etti.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 460 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 507 gole engel olamadı.
'Devler Ligi'nde 18. sezon
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.
Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-
2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.
Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.
Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.
'Devler Ligi'nde 165. randevu
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 165. kez sahne alacak.
UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 129 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 40 beraberlik ve 80 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 173 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 272 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
Avrupa'da son 17 müsabakanın 12'sini kaybetmedi
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 17 müsabakanın 12'sinde yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 7'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 17 karşılaşmada 6 galibiyet ve 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Son 25 Şampiyonlar Ligi maçında 5 galibiyet
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 25 müsabakada 5 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 25 karşılaşmada 5 galbiyetin yanı sıra 6 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı.
Pep Guardiola: Galatasaray'a karşı yarın kazanmak istiyoruz
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, “Galatasaray'a karşı yarın kazanmak istiyoruz. Türkiye Ligi'ndeki maçlarını izledim. Hepsi özel oyuncular. ‘Müthiş bir çaba sarf etmemiz gerekecek'” dedi.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8’inci haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi, kazanabilmek için yüksek bir efor ortaya koymaları gerektiğini söyledi.
Etihad Stadı’nda TSİ 23.00’te oynanacak karşılaşma öncesinde City Futbol Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Guardiola gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi’nde 13 puanları bulunduğunu hatırlatan İspanyol teknik adam, “Daha fazla puanımız olsun isterdim ama bu puanı hak ediyoruz. Hangi pozisyonda bitireceğimize bakacağız” ifadelerini kullandı.
