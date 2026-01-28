TOKİ Yozgat kura çekimi ne zaman? 500 bin sosyal konut Yozgat TOKİ kurası çekiliş tarihi kuraya katılacaklar listesi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda hangi illerde kura çekileceği vatandaşların yakın takibinde olurken, Yozgat’ta yapılacak 2 bin 858 sosyal konut için başvuruda bulunan binlerce kişi de kura tarihi ile kuraya katılacaklar listesine kilitlendi.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı hız kesmeden sürüyor. TOKİ takviminde yer alan iller merak edilirken, Yozgat’ta inşa edilecek 2 bin 858 sosyal konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine odaklandı.
TOKİ Yozgat kura çekimi ne zaman?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde süreç hız kesmeden devam ediyor. Yozgat'ta hayata geçirilecek konutlar için yapılacak kura çekimiyle hak sahipleri netleşecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi aracılığıyla erişime açılacak. Proje kapsamında Yozgat'ta toplam 2 bin 858 sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. Ancak Yozgat kura çekimi tarihine dair TOKİ tarafından şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı.
Yozgat TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Yozgat TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Yozgat kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Yozgat’ta TOKİ konutlarının olduğu ilçeler hangileri?
TOKİ sosyal konutların Yozgat’ın Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy ilçesinde yapılacak.
Yozgat'ta TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Yozgat'ta fiyatlar şu şekilde:
Yozgat'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Yozgat'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Yozgat'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.