AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); son depremler listesini yayınlıyor. Bugün en son nerede deprem oldu? İşte 27 Ocak 2026 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremleri tek tek yayınlıyor. Depremin konumu, saati, büyüklüğü, derinliğini detaylıca açıklanıyor. Vatandaşlar bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde, saat kaçta deprem oldu? İşte son dakika son depremler haberi

27 OCAK SON DEPREMLER

AFAD ölçümlerine göre son yaşanan deprem listesi şöyle:





AFAD 27 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-01-27 15:08:36 39.25139 29.00889 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2026-01-27 14:59:54 39.1525 28.1425 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 14:40:18 39.81556 38.92694 14.64 ML 3.5 Refahiye (Erzincan) 2026-01-27 14:38:09 39.16722 28.29889 10.14 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 14:37:13 38.35 37.52167 7.01 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 2026-01-27 14:35:46 39.26028 29.01056 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya) 2026-01-27 14:31:09 41.14833 33.485 7.0 ML 1.7 İhsangazi (Kastamonu) 2026-01-27 14:26:59 38.37611 38.89333 7.1 ML 1.8 Sivrice (Elazığ) 2026-01-27 14:25:18 39.26639 27.62472 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa) 2026-01-27 14:14:08 39.18611 28.16917 13.76 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 14:04:07 39.24889 28.13167 13.12 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 13:45:09 38.35278 44.59472 7.01 ML 2.5 Salmas, West Azarbaijan (İran) - [13.98 km] Başkale (Van) 2026-01-27 13:26:08 40.58472 40.89139 6.81 ML 0.9 İspir (Erzurum) 2026-01-27 13:24:56 39.18806 28.30139 10.09 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 13:23:35 39.43806 38.23556 6.9 ML 1.9 Divriği (Sivas) 2026-01-27 13:10:50 39.96556 26.775 7.0 ML 1.5 Bayramiç (Çanakkale) 2026-01-27 13:03:01 39.49833 28.1925 7.0 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir) 2026-01-27 12:46:34 39.16972 28.2425 9.99 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 12:39:34 38.5325 28.53556 6.34 ML 1.2 Kula (Manisa) 2026-01-27 12:36:32 37.51944 40.32028 6.87 ML 1.6 Mazıdağı (Mardin) 2026-01-27 12:33:55 39.22306 28.15333 14.02 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 12:04:31 38.31333 38.41694 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 2026-01-27 11:57:39 39.24083 28.125 13.72 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 11:42:09 38.30806 38.11028 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 2026-01-27 11:25:33 38.13333 37.45278 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 2026-01-27 11:23:12 38.66778 38.16389 7.0 ML 1.0 Yazıhan (Malatya) 2026-01-27 11:21:52 39.1625 28.26944 7.29 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 11:15:35 39.13361 28.31222 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 11:09:59 38.07556 37.55389 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 2026-01-27 10:58:19 38.08361 38.41333 7.02 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) 2026-01-27 10:51:41 39.16778 28.2675 6.62 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 10:40:56 38.33972 38.17111 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 2026-01-27 10:37:40 37.32556 37.13722 8.8 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 2026-01-27 10:37:35 36.75583 26.25722 6.76 ML 2.2 Ege Denizi - [93.54 km] Bodrum (Muğla) 2026-01-27 10:31:59 38.20778 37.47278 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 2026-01-27 10:27:31 39.19278 28.3 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 10:21:49 39.25389 28.94194 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya) 2026-01-27 10:09:32 39.17639 28.32306 6.24 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 09:49:01 39.92194 28.885 6.81 ML 1.5 Orhaneli (Bursa) 2026-01-27 09:39:55 39.18028 28.25 10.17 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 09:27:29 39.19861 28.91444 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2026-01-27 09:27:08 39.08472 28.98778 7.49 ML 1.0 Simav (Kütahya) 2026-01-27 09:18:03 39.18194 28.18639 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 09:15:55 39.15778 28.28528 6.93 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 09:13:23 36.30611 41.7175 7.22 ML 2.0 Sinjar, Ninova (Irak) - [87.78 km] Nusaybin (Mardin) 2026-01-27 09:01:51 39.19417 28.24056 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 08:32:22 39.16444 28.2975 6.39 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 08:05:49 38.06556 36.88833 10.24 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 2026-01-27 07:56:11 41.35417 42.62417 7.08 ML 1.1 Hanak (Ardahan) 2026-01-27 07:51:54 39.17833 28.25583 6.65 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 07:48:36 39.2125 28.04639 6.89 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 07:45:32 39.16083 28.28806 6.96 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 07:41:42 39.53167 38.60667 6.86 ML 1.4 İliç (Erzincan) 2026-01-27 07:19:07 38.42861 39.2575 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) 2026-01-27 07:01:13 37.92528 28.80528 6.98 ML 1.9 Sarayköy (Denizli) 2026-01-27 06:54:27 39.17194 28.30222 6.8 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 06:53:36 37.53861 37.11083 12.45 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2026-01-27 06:11:39 39.09111 37.82722 7.0 ML 1.9 Kangal (Sivas) 2026-01-27 06:08:29 39.175 28.3025 6.92 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 05:58:01 38.08861 36.45778 6.1 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) 2026-01-27 05:45:26 40.53944 35.43111 7.19 ML 1.0 Mecitözü (Çorum) 2026-01-27 05:29:12 39.14111 28.27611 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-27 05:15:31 38.00694 38.19222 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)

