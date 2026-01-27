Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MEB SON DAKİKA YARIYIL TATİL TAKVİMİ: Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? Okullar 20 Şubat tarihine kadar tatil mi olacak?

MEB SON DAKİKA YARIYIL TATİL TAKVİMİ: Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? Okullar 20 Şubat tarihine kadar tatil mi olacak?

09:3027/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda yarıyıl tatili süreci devam ederken, okulların açılış tarihine ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman açılacağına dair iddialara odaklandı. MEB’in resmî takvimi ise sürecin çerçevesini net biçimde ortaya koyuyor.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte okulların geç açılacağı yönündeki paylaşımlar gündeme gelirken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önce duyurduğu resmî takvime çevrildi.

20 ŞUBAT’A KADAR OKULLAR TATİL Mİ? MEB’DEN NET AÇIKLAMA

Sosyal medyada okulların açılış tarihinin 20 Şubat’a ertelendiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem başında yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

İKİNCİ DÖNEM 2 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başladı, birinci dönem 16 Ocak Cuma günü sona erdi. Yarıyıl tatilinin ardından okullarda ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Okulların 20 Şubat’a kadar kapalı kalacağı yönündeki paylaşımlar asılsız.

YARIYIL TATİLİ UZATILMADI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde yarıyıl tatilinin uzatılmasına yönelik bir karar yer almıyor. Sömestr tatili, 16 Ocak’ta başladı. Hafta sonlarıyla birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek ve planlandığı tarihte sona erecek.

ARA TATİLLER DEVAM EDECEK

Ara tatillerin kaldırılacağına yönelik iddialara da açıklık getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatillerle ilgili uygulamanın sürdüğünü bildirdi. Eğitim takvimi kapsamında öğrenciler ikinci dönemde de ara tatil yapacak.

MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

• Okulların açılışı: 8 Eylül 2025

• İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

• Birinci dönem bitişi: 16 Ocak 2026

• İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

• İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

• Eğitim öğretim yılı sonu: 26 Haziran 2026

#okul
#Tatil
#Öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kilis kura sonuç sorgulama: 1170 sosyal konut Kilis TOKİ kazananlar isim listesi