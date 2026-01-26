“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında illere göre TOKİ kura çekilişleri, açıklanan resmi takvim doğrultusunda aralıksız şekilde devam ediyor. Kura sonucunda hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar ise TOKİ konutlarının yapım sürecinin ne zaman başlayacağını ve sosyal konutların ne zaman teslim edileceğini merak ediyor. Bu kapsamda TOKİ konutları ne zaman başlayacak? Sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? soruları gündemdeki yerini koruyor.
TOKİ konutları ne zaman başlayacak, sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
Proje takvimine göre, hak sahipliği belirleme kuraları 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanıyor. Konutların inşaat ve ihale süreçleri 2025 sonu - 2026 başı itibarıyla ilerlerken, ilk teslimatların deprem bölgesinde 2026 yılı içinde, diğer illerde ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Bu kapsamda, hak sahipleri etap etap anahtar teslim alacak ve süreç hızlandırılmış şekilde yürütülecek.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.