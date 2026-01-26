Yarıyıl tatili uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak? Okullar 20 Şubat tarihine kadar tatil mi olacak?

YARIYIL TATİLİ UZATILMADI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde yarıyıl tatilinin uzatılmasına yönelik bir karar yer almıyor. Sömestr tatili, 16 Ocak’ta başladı. Hafta sonlarıyla birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek ve planlandığı tarihte sona erecek.

ARA TATİLLER DEVAM EDECEK

Ara tatillerin kaldırılacağına yönelik iddialara da açıklık getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatillerle ilgili uygulamanın sürdüğünü bildirdi. Eğitim takvimi kapsamında öğrenciler ikinci dönemde de ara tatil yapacak.