KPSS Ortaöğretim ne zaman yapılacak? 2026 KPSS lise sınav ve başvuru takvimi açıklandı

KPSS Ortaöğretim ne zaman yapılacak? 2026 KPSS lise sınav ve başvuru takvimi açıklandı

12:41 14/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
ÖSYM 2026 sınav takvimi belli oldu. KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri açıklandı. 2026 yılı için KPSS Ortaöğretim sınavı yapılacak mı? KPSS Lise Sınavı ne zaman? Bir sonraki KPSS Lise Sınavı’nın tarihi belli oldu mu? 2025 KPSS Ortaöğretim Takvimi ve tüm detaylar…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavlarını 2024 yılında düzenlemişti. Peki, 2026'te Lise KPSS var mı? KPSS Ortaöğretim ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN 2026?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

KPSS Ortaöğretim oturumu, ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI VE BAŞVURU TAKVİMİ 2026

KPSS Ortaöğretim 2026 sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 8 Eylül tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2024 ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanmıştı.




