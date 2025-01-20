ADAY İŞLEM SİSTEMİ





KPSS Ortaöğretim tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre yapılacak. Adaylar, tercihlerinin hangi kadrolarda değerlendirilmesi gerektiği hakkında detaylı bilgi alacakları kılavuzun, tercihlerden önce yayımlanması planlanıyor. Bu işlemler, ÖSYM’nin aday işlem sistemine giriş yaparak, TC Kimlik Numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılabilecek.



