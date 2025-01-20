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KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? ÖSYM KPSS lise tercih tarihleri

KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? ÖSYM KPSS lise tercih tarihleri

08:3720/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerden mezun olup kamuda istihdam hayali kuran binlerce kişi, 2024 yılında KPSS'nin ortaöğretim yani lise oturumuna katılmıştı. 4 Ekim 2024'te açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçları sonrasında, tercih işlemleri gündeme geldi. Peki, KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liselerden mezun olan ve kamuda görev almak isteyen binlerce aday, 2024 KPSS Ortaöğretim sınavına katıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu sınavda elde edilen puanlar sonrası, şimdi sıra atama tercihlerine geldi. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihlerinin tarihi ne zaman olacak?

KPSS ortaöğretim (lise) tercihleri ne zaman yapılacak?


Henüz KPSS tercihlerinin ne zaman yapılacağı kesinleşmiş değil, ancak geçen yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?


KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.


ADAY İŞLEM SİSTEMİ


KPSS Ortaöğretim tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre yapılacak. Adaylar, tercihlerinin hangi kadrolarda değerlendirilmesi gerektiği hakkında detaylı bilgi alacakları kılavuzun, tercihlerden önce yayımlanması planlanıyor. Bu işlemler, ÖSYM’nin aday işlem sistemine giriş yaparak, TC Kimlik Numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılabilecek.


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