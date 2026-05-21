İZSU Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Gediz Edaş ekiplerinin yürüttüğü bakım-onarım çalışmaları ve ana boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugün Karşıyaka ve Ödemiş ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. İşte 21 Mayıs İZSU planlı kesinti programı, İzmir'de bugün su kesintisi olacak mahalleler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) bugün bazı mahallerde su kesintisi olacağını duyurdu. Elektrik şebekesindeki altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak ana hat tamiratlarının da gerçekleştirileceği bu planlı kesintilerden etkilenecek bölgelerde, suyun kesileceği ve tekrar verileceği saatler İZSU'nun resmi kanalları üzerinden duyuruldu. Yetkililer, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almaları ve sularını depolamaları konusunda uyarılarda bulunurken, arızanın giderilmesinin ve elektrik çalışmalarının tamamlanmasının ardından şebekeye kademeli olarak su verilmeye başlanacağını belirtti. İşte 21 Mayıs 2026 Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler.
KARŞIYAKA TUNA 21.05.2026 saat 08:26 ile 09:26 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KARADOĞAN, KARAKOVA, KAYAKÖY, SEYREKLİ 21.05.2026 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.