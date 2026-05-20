Kurban Bayramı'nda okullar 9 gün mü tatil olacak? Kurban Bayramında nereler kapalı olacak?

KURBAN BAYRAMI’NDA OKULLAR 9 GÜN TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada bayramın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceğini hatırlatırken, kamu çalışanları için tatilin daha erken başlayacağını ifade etti.

26 Mayıs salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil, bir buçuk gün daha eklenerek pazartesi ve salı günü bayram tatiline bağlandı. Bayram öncesindeki günler idari izin kapsamına alınarak bayram tatili 9 güne uzatıldı.

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsadığından 9 günlük tatil okullar için de geçerli olacak. Öğrenciler için 22 Mayıs cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak bayram tatili 1 Haziran Pazartesi günü okulların açılmasıyla son bulacak.