Kurban Bayramı'nda okullar 9 gün mü tatil olacak? Kurban Bayramında nereler kapalı olacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin gündeminde tatil süresine ilişkin detaylar yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, bayram öncesindeki pazartesi günü ile arefe günü olan salı gününün idari izin kapsamına alındığını duyurmasının ardından gözler okullardaki uygulamaya çevrildi. Bayram tatilinin bu yıl eğitim-öğretim dönemine denk gelmesi nedeniyle “Okullar 9 gün tatil mi olacak?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Resmi tatil ve idari izin kararlarının ardından öğrenciler ile eğitim çalışanları için uygulanacak takvim merak konusu oldu. İşte Kurban Bayramı tatiline ilişkin detaylar…
KURBAN BAYRAMI’NDA OKULLAR 9 GÜN TATİL Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada bayramın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceğini hatırlatırken, kamu çalışanları için tatilin daha erken başlayacağını ifade etti.
26 Mayıs salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil, bir buçuk gün daha eklenerek pazartesi ve salı günü bayram tatiline bağlandı. Bayram öncesindeki günler idari izin kapsamına alınarak bayram tatili 9 güne uzatıldı.
İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsadığından 9 günlük tatil okullar için de geçerli olacak. Öğrenciler için 22 Mayıs cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak bayram tatili 1 Haziran Pazartesi günü okulların açılmasıyla son bulacak.
KURBAN BAYRAMI’NDA OKULLARIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER
23 Mayıs Cumartesi: Hafta sonu tatili
24 Mayıs Pazar: Hafta sonu tatili
25 Mayıs Pazartesi: İdari izin
26 Mayıs Salı: İdari izin
27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. günü
28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. günü
29 Mayıs Cuma Kurban Bayramı 3. günü
30 Mayıs Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü
31 Mayıs Pazar günü: Hafta sonu tatili
KURBAN BAYRAMI’NDA KAPALI OLACAK YERLER
Kurban Bayramı tatili normal şartlarda arefe günüyle beraber 4.5 gün sürüyor. İdari izinle beraber tatil süresi 9 güne uzatılırken bu uygulamadan sadece kamu kurumu çalışanları yararlanabilecek. 657 statüsünde memur olanlar idari izin kullanabilecek.
4.5 gün sürecek bayram tatilinde eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler (acil servis dışında) Borsa İstanbul, bankalar kapalı olacak.
9 günlük tatilde ise okullar, üniversiteler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, noterler ve diğer kamu kurumları hizmet vermeyecek.