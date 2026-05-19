Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin konutluk dev sosyal konut projesinde kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, gözler tamamen resmi sözleşme imzalama sürecine çevrildi. Türkiye genelinde büyük bir heyecanla beklenen ve etap etap açıklanması öngörülen imza takvimi için geri sayım sürerken, özellikle Antalya'da inşa edilecek 13 bin 213 sosyal konutta hak sahibi olan vatandaşlar resmi duyuruları pürüzsüz bir şekilde yakından takip ediyor. Hatırlanacağı üzere Antalya genelindeki TOKİ kuraları 10 Ocak’ta büyük bir katılımla gerçekleştirilmiş ve hak sahipleri netlik kazanmıştı. Peki Antalya TOKİ sözleşmesi ne zaman imzalacak tarih duyurusu geldi mi?
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk" açıklamasını yaptı.
Antalya TOKİ sözleşmesi ne zaman imzalacak tarih duyurusu geldi mi?
TOKİ kura çekilişi sonrası hak sahipleri için sözleşme süreci, idare tarafından açıklanacak takvime göre başlayacak ve duyurulacaktır.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’da kura çekimi işlemlerinin tamamlandığını, noter onayının ardından listenin TOKİ’nin sitesinde yayımlanacağını duyurdu. "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Ekim 2025’te açıkladığı “Ev Sahibi Türkiye” sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için başvurular 10 Kasım 2025’te başladı. 1 milyon 72 bin 660’ı İstanbul’dan olmak üzere Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi.
Kura takvimi ise 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başladı. İl il noter huzurunda çekilen kuralar sonucu ev sahibi olacak vatandaşlar belirlendi. İstanbul’da 3 gün süren kura çekimi sonucunda 100 bin hak sahibi belirlendi. 27 Nisan’da İstanbul kurasının sona ermesiyle birlikte projenin kura takvimi tamamlanmış oldu. Böylece 29 Aralık 2025-27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu.
TOKİ sosyal konut fiyatları peşinat ve aylık taksitler ne kadar?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. En az 2 milyon kişi afetlere dirençli, güvenli ve modern konutlara kavuşacak. Proje kapsamında 2 ayrı büyüklükte 2+1’ler ve 1+1 konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade imkanıyla satışa sunulacak.
Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. Taksitler İstanbul’da 7 bin 313 TL’den, Anadolu illerinde ise 6 bin 750 TL’den başlayacak.
Bu sayede hem dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. Projeyle 300 sektörün çarkları hızlanacak. Mahalle kültürünü korumak için 500 bin konutun yanı sıra 500 mahalle konağı, 500 anaokulu, 500 cami de inşa edilecek.