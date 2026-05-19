Kargo bekleyen ya da kargo vermek isteyen, bankada işi olan ya da eczanelerden ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar, 19 Mayıs resmi tatil olduğu için konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte 19 Mayıs Salı günü banka, eczane ve kargolara dair merak edilenler...

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar, 18 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilecek fakat 19 Mayıs'ta resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak, yani hizmet vermeyecek.

9 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?

19 Mayıs 2026 Salı günü ülke genelinde kargo şirketleri de kapalı olacak ve bu nedenle kargo dağıtımı ya da teslimi yapılmayacak.

19 MAYIS'TA PTT KARGO AÇIK MI, KAPALI MI?

PTT şubeleri ve PTT Kargo resmi tatillerde kapalı olacağından, 19 Mayıs 2026 Salı günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmet vermeyecek.

19 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?