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19 mayıs tatil mi: 19 mayıs yarım gün mü, resmi tatil mi?

Resmi takvimde bulunan 19 Mayıs tarihi milli bayram olarak kutlanıyor. 2022 yılının 19 Mayıs'ı bu sefer perşembeye denk geliyor. Peki 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs yarım gün mü? İşte, detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​19 mayıs tatil mi: 19 mayıs yarım gün mü, resmi tatil mi?
19 Mayıs resmi tatil mi?

Gençlik ve Spor Bayramı her yıl kutlanıyor. Bu yıl hafta içine rastgelen 19 Mayıs tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, detaylar.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİL Mİ?

2022 resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olacak.

19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak.

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

  • -19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • -9 Temmuz - 12 Temmuz Kurban Bayramı
  • -15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • -30 Ağustos Zafer Bayramı
  • -29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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