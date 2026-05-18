Bu akşam maç var mı, hangi maçlar oynanacak, kimin maçı var? İşte 18-19-20 Mayıs maç programı

Bugünkü maçlar, haftanın ilk gününde de futbolseverlerin gündeminde ilk sıralardaki yerini koruyor. Haftayı heyecan dolu bir müsabakayla kapatmak ya da yeni haftanın ilk karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen taraftarlar, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var sorusuna yanıt arıyor. Pazartesi ekran başına geçmeyi planlayan pek çok kişi, bu akşam maç var mı ve yeşil sahada hangi maçlar oynanacak diye merak ederken, özellikle Avrupa liglerinde kritik mücadeleler dikkat çekiyor. Premier Lig'de şampiyonluk yarışını ve üst sıraları yakından ilgilendiren Arsenal - Burnley karşılaşması nefes kesecek. İşte 18-19-20 Mayıs maç programı.
Bugün kimin maçı var, bu akşam hangi maç oynanacak?
22:00 Arsenal - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
Yarın kimin maçı var? 19 Mayıs maç programı
21:30 Bournemouth - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
22:15 Chelsea - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
20 Mayıs Çarşamba kimin maçı var?
21:00 Al Khaleej - Al Ahli Suudi Arabistan Pro Lig S Sport
22:00 Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Final TRT 1