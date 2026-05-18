Kurban Bayramı ne zaman? İdari izin kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından Kurban Bayramı tatiliyle ilgili müjde paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin merak ettiği "Kurban Bayramı kaç gün olacak?" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını söyledi. Peki Kurban Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor, idare izin kaç gün olacak?

1 /4 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatiline ilişkin müjde vereceğini ifade etti. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün 9 gün mü oldu? İdari izin kaç gün olacak?

2 /4 Kurban Bayramı kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde konuştu: "Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık.

3 /4 Pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük tatil imkanı vermiş oluyoruz"