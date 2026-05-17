Milli Savunma Bakanlığı seferberlik emeri ile ilgili telefonlara bilgilendirme mesajı gönderdi. MSB, yaptığı açıklamada bilgilendirme mesajının her yıl rutin olarak yapılan Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatlarında görevlendirilen personellere gönderildiğini duyurdu. Peki Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatı nedir, nerede ve ne zaman yapılacak? Yedek personel için yasal yaş sınırları nelerdir? İşte detaylar.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi: "2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı (SMS) gönderilmiştir."
Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatı ne zaman nerede yapılacak?
Toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile gerçekleştirilecek.
Seferberlik nedir?
Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hâldir.
Seferberlik emri nedir?
Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel ihtiyacını karşılamak ve savaş süresince istenilen seviyeyi muhafaza etmek üzere barışta yapılan hazırlıkların seferberlik ve savaş hâli durumunda uygulanmasıdır.
Kayıt Numaralı Yedek Personel:
Yükümlülük esaslarına göre (asteğmen, astçavuş, erbaş ve er olarak) askerlik hizmetini tamamlamış, ilgili kanunlarda belirtilen yaş sınırları içerisinde sefer görev emri verilme niteliklerini haiz personeldir.
Sicil Numaralı Yedek Personel:
Türk Silahlı Kuvvetlerine, muvazzaf (aktif hizmette görevli) veya sözleşmeli olarak nasbedilmiş subay ve astsubaylar ile sözleşmeli olarak nasbedilmiş uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerden; çeşitli nedenlerle ayrılan, terhis olan veya çıkarılan, ilgili kanunlarda belirtilen yaş sınırları içerisinde sefer görev emri verilme niteliklerini haiz personeldir.
Sefer Görev Emri Tahsis İşlemleri
Yedek personel dağıtımları Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına, önceliklerine ve mevcut kaynağa bağlı olarak Millî Savunma Bakanlığınca ismen yapılır.
Subay ve astsubayların dağıtımında, yedek personelin sınıf, rütbe, branş, ihtisas veya uzmanlık alanı ile ihtiyaç bildiren komutanlıkların önerileri göz önünde bulundurulur. Uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve er dağıtımı, birliğine tertip esasına veya bölgeden seferberlik usulüne göre yapılır. Uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve er ihtiyacı gerektiğinde erbaş ve erler ile tamamlanabilir.
Yedek personele gerektiğinde, kuvvet komutanlıklarınca belirlenen yakın sınıf/branş/ihtisas esasına veya mesleğine göre sefer görev emri verilebilir. Kayıt numaralı yedek personelin dağıtımı öncelikle muvazzaflık döneminde yapılır. Bu durumda olanların sefer görev emirleri terhislerini müteakip yürürlüğe girer.
Sefer görevlendirmesi yapılan personelin genel ve kısmi seferberlikle özel çağrı duyurularında gidecekleri yer ve katılacakları birliğin birlik seferberlik numarası sefer görev emrinde belirtilir.
Askerlik hizmetini yapanlar Millî Savunma Bakanlığı tarafından kendilerine sefer görev emri verilme durumunu e-Devlet (www.türkiye.gov.tr) üzerinden sorgulayabilirler.
Sefer Görev Emri Tebliğ İşlemleri
Sefer görev emirlerinin, kayıt numaralı yedek personele terhis olmadan önce birlik ve kurumlarınca, sicil numaralı yedek personele cep telefonlarına veya e-Devlet hesaplarına bilgilendirme mesajı gönderilmesini müteakip askerlik şubelerince tebliği esastır. Yedek personele çeşitli nedenlerle tebliğ edilemeyen sefer görev emirlerinin tebliğinin askerlik şubelerince yapılacağına yönelik bilgilendirme mesajı ilgililerin cep telefonu veya e-Devlet hesaplarına gönderilir. Yapılan bilgilendirmeyi müteakip askerlik şubelerine müracaat edenlerin sefer görev emirlerinin tebliğ işlemi yapılır. Askerlik şubelerine müracaat etmeyenlere nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesi tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu esaslarına göre tebliğ işlemi yapılır.
Seferberlik ilanında ne yapılır?
Genel seferberlik, kısmi seferberlik veya özel çağrı duyurularını öğrenen sefer görev emri verilen yedek personel, duyurudaki çağrı işareti ve birlik seferberlik numarası ile kendi sefer görevlendirmesinin kontrolünü yapar. Çağrı işareti aynı ve birlik seferberlik numarası duyuruda belirtilenlere uyanlar başkaca bir uyarı beklemeden, çağrı için yapılan ilan saatinden itibaren en geç altı saat içerisinde yola çıkar ve kırk sekiz saat içerisinde birliklerine veya yönlendirilmesi hâlinde toplanma merkezine katılırlar.
Yurt içinde bulunanlar doğrudan birliklerine veya en yakın askerlik şubesine, yurt dışında bulunanlar ise büyükelçilik veya konsolosluklara başvururlar. Birliğine kendi olanakları ile katılamayacak olanlar, en yakın askerlik şubesine başvurarak birliklerine yollanmalarını talep ederler.