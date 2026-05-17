Seferberlik nedir?

Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hâldir.

Seferberlik emri nedir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel ihtiyacını karşılamak ve savaş süresince istenilen seviyeyi muhafaza etmek üzere barışta yapılan hazırlıkların seferberlik ve savaş hâli durumunda uygulanmasıdır.

Kayıt Numaralı Yedek Personel:

Yükümlülük esaslarına göre (asteğmen, astçavuş, erbaş ve er olarak) askerlik hizmetini tamamlamış, ilgili kanunlarda belirtilen yaş sınırları içerisinde sefer görev emri verilme niteliklerini haiz personeldir.

Sicil Numaralı Yedek Personel:

Türk Silahlı Kuvvetlerine, muvazzaf (aktif hizmette görevli) veya sözleşmeli olarak nasbedilmiş subay ve astsubaylar ile sözleşmeli olarak nasbedilmiş uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlerden; çeşitli nedenlerle ayrılan, terhis olan veya çıkarılan, ilgili kanunlarda belirtilen yaş sınırları içerisinde sefer görev emri verilme niteliklerini haiz personeldir.