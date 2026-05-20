Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi ne zaman açıklanacak?

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ SAĞLANAN DESTEKLER

1. Kredi desteği (Ziraat Bankası)

Hak sahibi üreticiler, Ziraat Bankası'ndan %100 faiz indirimine kadar Temel Hayvancılık Kredisi kullanabilecektir. Geri ödemeler 2 yıla kadar ödemesiz, devamında toplam 5 yıl veya 7 yıl vade seçenekleriyle planlanabilecektir.

2. TARSİM sigortası

Hak sahibi üreticilerin projeyle edindikleri küçükbaş hayvanları 1 yıllık olarak TARSİM kapsamında sigortalanacaktır.

3. Bakım-besleme desteği

Hayvan teslimini takip eden aydan itibaren 12 ay boyunca; hayvan başına 150 TL, en fazla 100 baş için aylık azami 15.000 TL yıllık toplamda 180.000 TL bakım- besleme desteği ödenecektir.

Dağıtım yapılacak iller/bölgeler, dağıtılacak yöreye uygun ırklar, başvuru usul ve esasları ile değerlendirme takvimi, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimlerince (HAYGEM koordinasyonunda) ayrıca ilan edilecek.