64 ilde çevrim içi suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: Bin 21 şüpheli yakalandı, 319 tutuklama

İçişleri Bakanlığı tarafından 64 ilde düzenlenen 'nitelikli dolandırıcılık', 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' ile 'yasa dışı bahis' operasyonlarında bin 21 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 319’u tutuklanarak adalete teslim edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "iber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda bin 21 şüpheli yakalandı” denildi.
64 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 319’u tutuklandı. 192’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 64 ilde düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin;
Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.
Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."