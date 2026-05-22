SGK Emekliye seyyanen zammı: Emekliye seyyanen zam olacak mı, gündemde var mı?

Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 3 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,04 oranında zammı hak etmiş durumda. Temmuz ayına yaklaşılırken ekonomistlerin zam tahminleri de şekillenmeye başladı. Geriye kalan enflasyon verileriyle birlikte zam oranının daha da yukarı çıkabileceği ifade edilirken, nihai oran Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle netleşecek.
Uzmanlara göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 20 seviyelerine yaklaşabileceği öngörülürken, bu durum en düşük emekli maaşında da artış beklentisini güçlendiriyor. Ancak en düşük maaşın ne kadar olacağı yalnızca enflasyon farkına değil, aynı zamanda hükümetin yapacağı olası refah payı düzenlemesine de bağlı olacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN YÜZDE 13,55 HAKKI OLUŞTU
Mevcut yasal düzenlemeye göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Nisan ayı tahminlerinin (yüzde 3,19) gerçekleşmesi durumunda, emeklilerin 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 13,55 oranında zam hakkı doğmuş bulunuyor.
Kesinleşmiş zam oranı, Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasının ardından ilan edilecek. Uzmanlar, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15-17 bandında gerçekleşmesini öngörüyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE 4 AYLIK TABLO NETLEŞİYOR
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında toplu sözleşme hükümlerine ek olarak enflasyon farkı uygulanıyor. 2026 yılı için toplu sözleşmeye göre ilk yarıda yüzde 11, ikinci yarıda yüzde 7 zam yapılması kararlaştırılmıştı.
Nisan ayı beklenti ortalaması (3,19) dikkate alındığında, memurlar için yüzde 2,29’luk bir enflasyon farkı oluşurken, toplam 4 aylık zam oranı yüzde 9,45 seviyesine ulaşıyor.
Yılın ilk yarısına dair toplam enflasyonun yüzde 15-17 aralığında kalması durumunda memur maaşları bu veriler ışığında yeniden şekillenecek.
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?
Emekliye seyyanen zam ihtimaline karşın henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında açıklama geldiği takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.