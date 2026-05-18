2026 Kademeli Emeklilik'te son durum: 2000 sonrası girişlileri neler bekliyor? Bağ-Kur 7200 gün eşitlemesinde son durum ne?

16:46 18/05/2026, Pazartesi
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı TBMM'den gelecek kademeli emeklilik müjdesinde. 2000 sonrası sigortalılar için erken emeklilik kapısı aralanıyor mu? Bağ-Kur 7200 gün düzenlemesi son durum ne? İşte 2026 emekli maaş zammı, bayram ikramiyesi tutarları ve emeklilikte "ikinci şans" bekleyenleri ilgilendiren tüm detaylar...

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi, EYT düzenlemesinin ardından yeni bir reform sürecine hazırlanıyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşlar, "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?" sorusuna yanıt ararken, hükümet kanadından ve uzmanlardan gelen son bilgiler, 2026 yılı için yeni bir yol haritasına işaret ediyor.

Kademeli Emeklilik 2026: 2000 Sonrası Girişliler İçin Şartlar Neler?

EYT kapsamı dışında kalan ve 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik formülü masada. Mevcut tartışmalara göre, prim gününü dolduran ancak yaş şartına takılanlar için basamaklı bir sistem üzerinde duruluyor.

Beklenen Yaş Sınırı

Düzenleme yasalaşırsa, kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaşından başlayan kademeli bir geçiş öngörülüyor.

Prim Şartı

7000 ile 7200 prim günü arasında değişen bir takvim üzerinde çalışılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı henüz resmi bir taslak yayımlamamış olsa da, konunun 2026'nın ikinci yarısında torba yasa kapsamında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Bağ-Kur'lulara Müjde: 7200 Gün Eşitlemesi Geliyor Mu?

Küçük esnaf ve çiftçiler için emeklilik yolunu 5 yıl kısaltacak olan "prim eşitleme" düzenlemesinde sona yaklaşıldı.

9000 Gün Yerine 7200 Gün

Bağ-Kur kapsamında 9000 gün olan prim şartının 7200 güne düşürülmesiyle 1800 günlük bir avantaj sağlanacak.

Kimleri Kapsıyor?

Bu düzenlemeden öncelikli olarak 10 ve altı çalışanı olan küçük esnafın yararlanması planlanıyor.

2026 Emekli Maaşları ve Temmuz Zammı Beklentisi

Ocak 2026'da yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20.000 TL olarak belirlenmişti. Şimdi ise gözler Temmuz ayı enflasyon farkına çevrildi.



İlk 6 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşlarına %15 ile %20 arasında bir artış yapılması muhtemel görünüyor.




Kök Maaş Sorunu

Hükümetin, kök maaşı düşük kalan emekliler için yeni bir taban fiyat güncellemesi yapması gündemde.

